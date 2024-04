Sự thật về cuộc sống "sáng ra đồng chiều chăn 30 con bò" của ái nữ tập đoàn tài phiệt khi về quê chồng

Sau 10 tập lên sóng, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) vẫn đang thu hút sự chú ý của hội mọt phim. Một trong những diễn biến gay cấn nhất là cảnh cả gia đình Hong Hae In (Kim Ji Won) phải về quê con rể cũ - Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) nương nhờ vì bị tống cổ ra khỏi chính dinh thự của mình.

Tại nhà thông gia, gia đình tài phiệt gặp không ít rắc rối vì không quen với lối sống của người bình thường. Trong khi đó nàng dâu Hong Hae In lại nhanh chóng thích nghi, dù từng là nữ giám đốc sang chảnh, cô vẫn chủ động xắn tay áo phụ giúp việc nhà.

Hong Hae In nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở nhà chồng cũ

Chính vì diễn biến này mà mới đây, trên MXH bất ngờ lan truyền hình ảnh nữ diễn viên Kim Ji Won ngồi nhặt hành ngoài đồng kèm tiêu đề: “Hình ảnh cực lam lũ của giám đốc - tiểu thư tài phiệt Hong Hae In khi về quê chồng, sáng nhặt hành chiều đi chăn 30 con bò” . Trong ảnh, cô nàng còn mặc quần hoa màu tím, quần khăn và đội mũ rộng vành và làm việc dưới trời nắng nóng nhưng vẫn toát lên khí chất ngời ngời và xinh đẹp.

Ái nữ tài phiệt tước hành nhanh thoăn thoắt khi về quê chồng sống?

Trong khi cô luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh thế này...

Ngay lập tức khoảnh khắc khiến cư dân mạng vừa thấy hài hước vừa tò mò. Nếu đây là sự thật thì tiểu thư tài phiệt Hong Hae In sang chảnh ngày nào nay đã thực sự “hòa tan” vào lối sống nông thôn của nhà chồng cũ.

Tuy nhiên ngay lập tức dân tình cũng phát hiện ra đây chỉ là “fake news”. Bởi lẽ hình ảnh Kim Ji Won nhặt hành được trích từ phim My Liberation Notes (Nhật Ký Tự Do Của Tôi), không phải từ Queen of Tears. Dẫu vậy mọi người vẫn để lại bình luận thích thú vì khả năng biến hình quá đỉnh cũng như vẻ ngoài xinh đẹp ái nữ tài phiệt.

“Nghĩ ra cái trò này vậy. Này là phim Nhật Ký Tự Do Của Tôi mà”, “Nhặt hành mà cũng xinh quá trời”, “Nhập gia tùy tục ấy mà”, “Cũng giống mình khi đi làm ở thành phố và khi về quê phụ bố mẹ thôi mà”, “Nhặt hành thôi có cần đáng yêu vậy không?”, “Nhìn mặt đúng nét khí chất tài phiệt luôn đó”,... là một số bình luận từ netizen.