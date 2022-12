Sự thật về doanh nghiệp được dự đoán thưởng Tết 60 tháng lương: Không 'khủng' như lời đồn nhưng cũng khiến khối người ao ước gia nhập 'công ty nhà người ta'

Thưởng Tết là điều được nhiều người lao động mong ngóng sau một năm làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp. Mức thưởng Tết của các công ty cũng là tâm điểm được công chúng quan tâm mạnh mẽ trong thời điểm năm cũ sắp qua đi. Đặc biệt là những ngành có mức lợi nhuận cao kỷ lục trong năm nay như ngành vận tải container.

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều tin đồn xoay quanh việc "gã khổng lồ" vận tải container Evergreen của sẽ thưởng Tết nhân viên 60 tháng lương. Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) hôm qua (30/12) đã đưa tin về mức thưởng năm nay của công ty này, tuy không “khủng” như lời đồn nhưng cũng phá vỡ chính kỷ lục của Evergreen Marine năm ngoái.

Evergreen Marine là hãng vận tải hàng đầu Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: Greencarrier

Theo Taipei Times, hầu hết người lao động được thưởng cuối năm từ 10-45 tháng lương còn những nhân viên có thành tích xuất sắc sẽ được nhận 52 tháng lương.

Dựa trên mức lương cơ bản hàng tháng từ 40.000 – 50.000 Đài tệ (~30-38 triệu đồng), một nhân viên có thể “bỏ túi” 2 triệu Đài tệ (hơn 1,5 tỷ đồng) thưởng Tết. Tất nhiên với những người có cống hiến vượt bậc, con số này còn lớn hơn rất nhiều.

Năm ngoái nhân viên Evergreen Marine nhận thưởng 35 - 40 tháng lương tùy theo hiệu suất làm việc và thâm niên. Điều này đồng nghĩa với việc trong 2 năm, người lao động có thể nhận thưởng Tết lên tới 92 tháng lương. Đó là chưa kể khoản thưởng giữa năm cũng lớn không kém của công ty vận tải này.

Trước đó, doanh nghiệp này từng có mức thưởng Tết khá "hậu hĩnh" là 10 tháng lương vào năm 2020. Theo thông lệ, Evergreen Marine luôn thưởng tiền cho nhân viên trước Tết Dương lịch. Với mức thưởng Tết lớn đến khó tin như vậy, "gã khổng lồ" vận tải đã được nhiều cư dân mạng phong danh hiệu "công ty nhà người ta".

Ngành vận tải biển bùng nổ trong 2 năm qua, giá cước vận tải tăng nóng do thiếu hụt lao động và tắc nghẽn tại các cảng trên thế giới từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy giá cước vận tải biển có xu hướng đảo chiều từ trong năm nay nhưng nhiều công ty vận tải vẫn cho biết doanh thu tăng trưởng đáng kể. Lợi nhuận ròng sau thuế của Evergreen Marine phân bổ cho công ty mẹ trong 3 quý đầu năm nay là 304,351 tỷ Đài tệ, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2021.

Sự bùng nổ của ngành vận tải biển đem lại cho Evergreen Marine lợi nhuận khủng trong suốt 2 năm qua. Ảnh: ST

Xie Huiquan, Tổng giám đốc của Evergreen Marine cho biết dù kết quả hoạt động quý 3 và quý 4 không tốt như kỳ vọng nhưng xét tổng thể, kết quả cả năm vẫn rất tốt và vượt xa năm ngoái.

Evergreen Marine là một trong số các công ty vận tải biển quốc tế hàng đầu thế giới cả về quy mô đội tàu và khả năng chuyên chở hàng hóa. Evergreen cũng từng gây chú ý với vụ siêu tàu hàng Ever Given do hãng này vận hành bị mắc kẹt tại kênh đào Suez năm 2021.

Trong khi đó, một công ty vận tải lớn khác của Đài Loan (Trung Quốc) là Yang Ming Marine cũng lên kế hoạch thưởng 13 tháng lương cho nhân viên, theo Liberty Times. Tập đoàn vận tải lớn CMA CGM của Pháp cũng cho biết sẽ thưởng cuối năm cho nhân viên 10 tuần lương.

Trước Evergreen Marine, nhiều công ty cũng từng gây “choáng” với mức thưởng cuối năm. Năm 2020, một công ty ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã tặng 2 nhân viên mỗi người một căn hộ mới trị giá 2 triệu NDT. Đại diện công ty này cho biết họ chọn không dựa trên thành tích làm việc mà xét đến hoàn cảnh gia đình. 2 người này đều là lao động nhập cư, phải để con cái cho ông bà chăm sóc ở quê nhà.

Năm 2018, một công ty thép ở Giang Tây đã thưởng cho công nhân hơn 25 triệu USD trước Tết Nguyên đán. 5.000 công nhân của công ty này nhận trung bình 5.000 USD tiền thưởng mỗi người, toàn bộ bằng tiền mặt. Nhân viên thậm chí còn mang bao tải đi để thưởng Tết.

Tổng hợp Taipei Times, Toutiao