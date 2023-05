Sự thật về người đàn ông sống xuyên qua 3 thế kỷ nhưng lúc nào cũng có vẻ ngoài chỉ ngoài 40 tuổi: Tất cả nhờ bí quyết có 1-0-2 này

Tuy nhiên trong lịch sử đã ghi nhận một trường hợp vô cùng đặc biệt sống xuyên qua 3 thế kỷ khiến nhiều người khó có thể tin được.

Những bí ẩn về sự bất tử của người đàn ông sống xuyên qua 3 thế kỷ

Bá tước Saint-Germain là một nhân vật nổi tiếng lịch sử và được gọi là người đàn ông bất tử. Theo một số tư liệu lịch sử xác nhận ông sinh vào khoảng năm 1690 nhưng một số người khác lại tin rằng ông sinh vào trước công nguyên.

Đến nay vẫn chưa ai rõ được về nguồn gốc gia đình của ông. Tuy nhiên có 2 tin đồn khá hợp lý, đầu tiên trong cuốn sách The Comte De St. Germain: The Secret of Kings do nhà nghiên cứu Annie Besant biên soạn khẳng định ông là con trai của Francis Racoczi II, Hoàng tử Transylvania.và một phụ nữ vô danh. Người ta tin rằng ông đã được nuôi dưỡng và dạy kèm bởi gia đình Medici giàu có ở Italy, đó là lý do ông có trí tuệ đáng kinh ngạc khi trưởng thành.

Bá tước Saint-Germain.

Thứ hai, vị bá tước này được sinh ra bởi một người Do Thái-Bồ Đào Nha giấu tên. Nhưng không có bất cứ cơ sở nào về nguồn gốc của vị bá tước này có thể được xác định chắc chắn vì không có hồ sơ về ngày sinh hoặc tang lễ của ông, thậm chí ngay cả cái tên Saint-Germain cũng không phải tên thật.

Đặc biệt, ông được biết đến là rất thành công trong thuật giả kim, đã tạo ra một chất liệu mà khi thêm vào bất cứ kim loại nóng chảy cơ bản nào như chì cũng có thể biến chúng thành bạc hoặc vàng nguyên chất.

Ông còn tuyên bố có thể hợp nhất một số viên kim cương nhỏ thành một viên lớn. Ông cũng nói rằng ông có thể làm cho ngọc trai phát triển đến kích cỡ đáng kinh ngạc.

Một số người nghi ngờ ông có liên quan tới một số tổ chức bí mật như Rosicrucian, the Knights of Light, the Illuminat, Order of the Templar,... Hơn nữa, vị bá tước này còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi tiết lộ bản thân đang nắm giữ "thuốc tiên" giúp con người bất tử.

Gia đình Medici được cho là đã nuôi dưỡng và dạy kèm Saint-Germain.

Vị bá tước bí ẩn này bắt đầu nổi tiếng trong xã hội thượng lưu ở châu Âu vào năm 1742. Ông từng có 5 năm làm việc tại tòa án và có vốn kiến thức sâu rộng về khoa học, lịch sử, âm nhạc khiến hoàng gia và những người giàu có trong xã hội phải nể phục.

Không chỉ hiểu biết rộng, vị bá tước này còn có khả năng nói 12 ngôn ngữ như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hà Lan, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Latin, tiếng Ả Rập thậm chí cả tiếng Hy Lạp và tiếng Phạn cổ.

Không chỉ có kiến thức, ông còn là một bậc thầy violin, một họa sĩ tài ba. Mặc dù trông có vẻ giàu có nhưng ông không có tài khoản ngân hàng nào. Bá tước Saint-Germain cũng hiếm khi ăn uống bên ngoài mà chỉ ăn uống tại nhà hoặc tới nhà bạn bè.

Ông đã từng nhiều lần xuất hiện trong suốt lịch sử, ngay cả những năm 1970 và theo lời kể của nhiều người, ông luôn xuất hiện với vẻ ngoài khoảng 45 tuổi.

Người đàn ông không bao giờ già đi và nắm toàn bộ bí mật của thế giới

Năm 1760, những lời đồn về việc Saint-Germain có thể bất tử bắt đầu lan truyền. Có một giai thoại đồn rằng, nữ bá tước Georgy nghe tin bá tước Saint-Germain đã đến dự một buổi dạ tiệc tại nhà của Madame de Pompadour, tình nhân của vua Louis XV.

Năm 1710, nữ bá tước vì tò mò nên đã tới vì bà từng gặp ông khi ở Venice, khi ấy ông ít nhất 45 tuổi. Nhưng khi gặp lại bá tước, bà ngạc nhiên khi thấy ông không hề già đi một chút nào và còn hỏi liệu rằng người mà bà gặp ở Venice có phải là cha của ông không. Nhưng bá tước Saint-Germain đã khẳng định đó chính là ông và quả thực điều này khiến ai cũng phải kinh ngạc vì ông không hề già đi.

Nhà triết học nổi tiếng thế kỷ 18, Voltaire đã nói về bá tước Saint-Germain rằng ông là "một người không bao giờ chết, và biết tất cả mọi thứ".

Trong suốt thế kỷ 18, bá tước Saint-Germain tiếp tục sử dụng kiến thức dường như vô tận của mình về thế giới trong chính trị và những mưu đồ xã hội của giới thượng lưu châu Âu:

- Những năm 1740, ông trở thành một nhà ngoại giao đáng tin cậy trong triều đình của vua Louis XV (Pháp), thực hiện các nhiệm vụ bí mật cho vua ở Anh.

- Năm 1760, ông đã thực hiện nhiệm vụ tương tự tại Hague, nơi ông gặp người tình khét tiếng, Giacomo Girolamo Casanova.

- Năm 1762, ông du hành tới Nga, nơi người ta nói rằng ông đã đồng lõa trong một âm mưu đưa Catherine Đại đế lên ngai vàng. Sau đó, ông đã cố vấn cho chỉ huy quân đội Hoàng gia Nga trong cuộc chiến chống Thổ Nhĩ Kỳ (mà họ đã giành chiến thắng).

- Năm 1774, ông trở lại Pháp khi Louis XVI và Marie Antoinette chiếm ngôi vua.

- Năm 1779, ông đến Hamburg, Đức, nơi ông kết bạn với Hoàng tử Charles xứ Hesse-Cassel. Trong 5 năm tiếp theo, ông sống như một vị khách trong lâu đài của hoàng tử tại Eckernförde. Và đó là nơi Saint-Germain chết vào ngày 27/2/1784.

Ai cũng ngỡ rằng năm 1784 là thời điểm kết thúc cuộc đời của vị bá tước tài hoa đầy bí ẩn nhưng sau đó, nhiều người vẫn tiếp tục thấy bá tước Saint-Germain xuất hiện trong suốt thế kỷ 19 và sang thế kỷ 20.

- Năm 1785, người ta nhìn thấy ông tại Đức cùng với Anton Mesmer, một nhà thôi miên học tiên phong. Người ta cho rằng Saint Germain đã truyền dạy cho Anton những kiến thức về thôi miên và hấp dẫn người khác.

- Sau khi chiếm được Bastille trong Cách mạng Pháp năm 1789, tiểu thư Comtesse d’Adhémar cho biết đã có cuộc nói chuyện rất dài với Saint Germain về tương lai nước Pháp như thể ông đã biết hết chuyện của tương lai.

Năm 1821, cô viết trong hồi ký rằng: "Tôi đã nhìn thấy Saint Germain rất nhiều lần. Tôi nhìn thấy ông vào ngày hoàng hậu Antoinette bị ám sát và trong rất nhiều ngày xảy ra các sự kiện lịch sử quan trọng của nước Pháp. Lần cuối tôi nhìn thấy ông là vào năm 1820, và trông ông như mới chỉ ngoài 40 tuổi".

- Giữa năm 1880 và 1900, lan truyền một bức ảnh chụp Saint-Germain và Blavatsky - một thành viên của Theosophical Society (tạm dịch: Hiệp hội Thần học). Năm 1897, ca sĩ nổi tiếng người Pháp, Emma Calve đã dành một bức chân dung có chữ ký của mình cho Saint-Germain.

- Năm 1972 tại Paris khi một người đàn ông tên Richard Chanfray tuyên bố anh ta là vị bá tước huyền thoại. Anh ta xuất hiện trên truyền hình Pháp, và để chứng minh cho tuyên bố của mình, anh đã biến chì thành vàng trên bếp lò trước máy quay phim. Chanfray sau đó đã tự sát vào năm 1983.

Đến nay nhiều người vẫn đặt câu hỏi về khả năng sống trường tồn của bá tước Saint-Germain. Có phải ông là một nhà giả kim thành công, người đã tìm thấy bí mật của sự sống vĩnh cửu? Hay ông là một người du hành thời gian?

Liệu con người có thể sống bất tử mãi trên đời?

Nhiều người tin rằng trong tương lai gần con người có thể đạt được sự bất tử hay cải lão hoàn đồng. Xuất phát bởi lý do khi có một số người đã sẵn sàng đóng băng cơ thể của họ trong nitơ lỏng với hy vọng rằng một ngày nào đó, con người có đủ kiến thức khoa học để đưa họ trở lại cuộc sống.

Theo nhà nghiên cứu Aubrey de Grey của Đại học Cambridge (Anh) từng chia sẻ rằng chúng ta sẽ sớm có thể sử dụng thuốc để ngăn chặn những thay đổi này xảy ra và ngăn chặn quá trình lão hóa.

Một số nhà khoa học tin rằng trong vài thập kỷ tới, con người có thể sống được 1.000 năm hoặc hơn. Thông thường, khi thời gian trôi qua, các tế bào của chúng ta trải qua những thay đổi: DNA sẽ biến đổi, các tế bào ngừng phân chia và sản phẩm phụ của hoạt động tế bào sẽ tích tụ. Tất cả những quá trình này cùng nhau khiến chúng ta già đi.

Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng không có bằng chứng nào cho thấy có thể hồi sinh một người đã bị đóng băng, dù công nghệ có tiên tiến đến đâu thì cơ thể chúng ta cũng không thể tồn tại mãi mãi.

Theo một tính toán: telomeres của nguyên bào sợi là nơi sản sinh ra chất collagen, cứ mỗi năm mất khoảng 20 phân tử. Đến khi các telomeres trở nên quá ngắn thì các nhiễm sắc thể sẽ kém bền vững, chúng không thể bám vào được màng nhân tế bào, chúng bị dính vào nhau và có hình dạng kỳ dị. Kết quả là các tế bào không thể phân chia được nữa. Do đó, người càng cao tuổi thì telomeres của họ càng ngắn. Vì vậy, con người rất khó có thể bất tử.

Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu tin rằng có một giới hạn về thời gian để con người có thể sống về mặt thể chất: có lẽ là 125 năm. Nên nếu muốn sống tiếp, chúng ta có thể sẽ không cần đến cơ thể hiện tại.

Nhưng các chuyên gia chỉ ra rằng không có bằng chứng nào cho thấy có thể hồi sinh một người đã bị đóng băng.

Một số người, bao gồm cả nhà tương lai học nổi tiếng Ray Kurzweil, tin rằng vào năm 2045, chúng ta có thể trở thành bất tử bằng cách tải bộ não của mình vào máy tính. Sau đó, chúng ta có thể bỏ lại cơ thể của mình và sống mãi mãi như những cỗ máy.

=> Câu hỏi liệu con người có thể sống bất tử hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp và không biết rằng bất tử có phải là một điều tốt hay không?