Sự thật vụ nam sinh 'mồ côi mẹ, ngất xỉu trên đường đi thi Toán' ở Hà Nội

Liên quan đến bài đăng lan truyền trên mạng xã hội về một nam sinh có hoàn cảnh khó khăn (mẹ mất, bố bị bệnh thần kinh) đến điểm thi muộn 30 phút vì ngất xỉu trên xe buýt khi di chuyển đến điểm thi môn Toán. Danh tính nam sinh trong câu chuyện chưa rõ thực hư này là Nguyễn Anh Đức, ở Hà Nội.

Trao đổi với PV, nam sinh Nguyễn Anh Đức cho biết, chiều 28/6 em không được thi môn Toán tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 do đến muộn nhưng nhiều thông tin chia sẻ trên mạng xã hội không chính xác.

Chiều 28/6, Nguyễn Anh Đức dự thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội). Khoảng gần 15h, Đức được xe ôm công nghệ đưa đến cổng điểm thi, tuy nhiên đã muộn gần 30 phút kể từ giờ làm bài. Lúc này, nam sinh bật khóc và được nhiều phụ huynh xung quanh động viên, an ủi.

Tối 28/6, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh một thí sinh tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 Trường THPT Chu Văn An (Q.Tây Hồ, Hà Nội) do bị ngất trên xe buýt đã không kịp đến được điểm thi và không được thi môn toán.

Nội dung bài đăng chia sẻ: "Chiều 28/6, tại điểm thi THPT Chu Văn An thí sinh Nguyễn Anh Đức được xe ôm công nghệ đưa đến lúc 15 giờ, muộn 30 phút so với giờ làm bài thi môn toán. Thấy cổng đã đóng và không thể vào, nam sinh bối rối rồi bật khóc rồi ngất xỉu. Theo tài khoản Thủy Bê (người đưa Đức đến trạm y tế) chia sẻ, trong buổi thi toán chiều nay, em Đức vì lý do sức khỏe (nhịn đói, ngất xỉu) nên em đã không kịp giờ vào thi".

Cùng với đó, bài viết về gia cảnh em Đức khiến nhiều người không khỏi xót xa: "Nhà em Đức ở H.Gia Lâm (Hà Nội), để đến được điểm thi tại THPT Chu Văn An, em phải đi 2 chặng xe buýt. Theo quy chế thi, đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, các em sẽ không được dự thi buổi đó. Đồng nghĩa với việc năm sau thí sinh phải thi lại. Được biết, bố em mắc bệnh thần kinh, mẹ em đã mất.'

Nguyễn Anh Đức xác nhận chiều ngày 28/6, do đến muộn, em đã không được tham dự thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

"Hôm nay em đến muộn là do lúc trưa ngủ quên ở nhà, không hiểu sao em có hẹn báo thức nhưng đến giờ đi nó lại không kêu. Khi tỉnh dậy, em bàng hoàng và hốt hoảng, không nhớ lúc đó là mấy giờ, em chỉ nhớ lúc đến cổng điểm thi là 14 giờ 40, đã quá giờ được vào phòng thi"- Nguyễn Anh Đức nói.

Thời điểm đó, nam sinh bị sốc, vì quá lo lắng cho tâm lý và sức khỏe nên em được tình nguyện viên và người dân đưa vào trạm y tế gần điểm thi.

Về hoàn cảnh gia đình, Đức cho hay thông tin đang được lan truyền là không chính xác. "Bố em bị bệnh thần kinh thật nhưng em không mất mẹ, mẹ em vẫn đang sống ở quê", Đức nói.

Nam sinh cho biết thêm, sau khi thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, có rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ nhưng sự thật không phải như mọi người xem trên mạng.

Nam sinh nhận thức được lỗi của bản thân, tự chịu trách nhiệm và chấp nhận năm sau thi lại.