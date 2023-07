Sự trở lại của những ông lớn ngành ngân hàng: Tham gia vào cuộc giao dịch mua lại lớn nhất trong hơn một năm qua của ngành công nghệ thanh toán

Một giao dịch mua lại lớn nhất trong hơn một năm qua trong ngành công nghệ thanh toán vừa được công bố khi công ty tư nhân GTCR đồng ý mua lại 55% cổ phần của Worldpay - một công ty xử lý thanh toán thẻ cho các doanh nghiệp toàn cầu với giá trị 18,5 tỷ USD. Đây là một bước tiến quan trọng của GTCR trong việc mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

Để thực hiện cuộc giao dịch, GTCR đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ một nhóm ngân hàng do JPMorgan Chase & Co. và Goldman Sachs Group Inc. dẫn đầu với tổng giá trị khoảng 9,4 tỷ USD. Gói tài trợ này bao gồm 8,4 tỷ USD các khoản vay có đòn bẩy và trái phiếu có lãi suất cao, chủ yếu là bằng đô la nhưng cũng có phần bằng euro. Ngoài ra, gói tài trợ còn có một hạn mức tín dụng xoay vòng khoảng 1 tỷ USD.

Theo kế hoạch, các khoản vay và trái phiếu này sẽ được bán cho các nhà đầu tư tổ chức thông qua quá trình phân phối cổ phần vào tháng 9 tới. Hiện các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và thời gian có thể thay đổi.

JPMorgan sẽ dẫn đầu phần tài trợ bằng đô la, trong khi Goldman Sachs sẽ dẫn đầu phần tài trợ bằng euro. Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Deutsche Bank AG và UBS Group AG cũng cung cấp tài trợ nợ để hỗ trợ giao dịch.

Đây là giao dịch mua lại lớn nhất kể từ khi Wall Street đồng ý cho vay 13 tỷ USD để hỗ trợ Elon Musk mua lại Twitter năm ngoái. Đây cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự trở lại của sự mạo hiểm của các ngân hàng sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch và lạm phát.

Giao dịch này được kỳ vọng sẽ được thị trường đón nhận tích cực, sau một thời gian thiếu vắng các giao dịch sáp nhập và mua lại kể từ khi các ngân hàng trung ương toàn cầu bắt đầu tăng lãi suất quyết liệt để kiềm chế lạm phát. Worldpay được coi là một cái tên uy tín và chất lượng cao được bảo trợ bởi một nhà tài trợ tài chính và doanh nghiệp.

Tham khảo Bloomberg