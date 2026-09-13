Sự xuất hiện của Su-30MKA khiến phương Tây không thể can thiệp vào Niger

Không quân Algeria đã gửi các tiêm kích hạng nặng Su-30MKA đến Niger nhằm ổn định tình hình sau cuộc đảo chính quân sự bất thành.

Theo nhận xét, những chiến đấu cơ tầm xa trang bị radar mạnh mẽ này sẽ là công cụ hiệu quả trong việc chống lại các thế lực phương Tây đang cố gắng áp đặt ảnh hưởng của mình ở châu Phi.

Việc Algeria triển khai Su-30MKA đến Niger sau cuộc đảo chính bất thành đánh dấu cột mốc quan trọng của sự phát triển quan hệ quốc phòng giữa Algeria và các nước Trung Phi vừa thoát khỏi ảnh hưởng của châu Âu.

Bộ Quốc phòng Algeria nói rõ việc triển khai 2 phi đội máy bay chiến đấu được thực hiện theo yêu cầu của chính quyền quân sự Niger.

Tầm bay xa của Su-30MKA và khả năng của Algeria trong việc cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các chiến dịch tại nước ngoài đã được thể hiện rõ, khi 1 máy bay tiếp dầu Il-78 và 1 máy bay vận tải Il-76 đảm bảo tốt hậu cần cho biên đội tiêm kích.

Việc triển khai Su-30MKA sẽ đóng vai trò răn đe vượt ra ngoài nỗ lực đảo chính trước mắt. Bằng việc điều động tiêm kích hiện đại đến sân bay Niamey, Algeria khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Niger hiện tại trong trường hợp có thêm nỗ lực gây bất ổn.

Bộ Quốc phòng Algeria tuyên bố rõ, việc triển khai chiến đấu cơ nhằm mục đích chống lại các nỗ lực gây bất ổn ở Niger và tăng cường hợp tác quân sự chiến lược giữa hai nước.

Ngoài Algeria, Chính phủ Niger, Burkina Faso và Mali đều nhất trí cho rằng phương Tây đang cố gắng tái thiết lập ảnh hưởng của họ thông qua gây bất ổn chính trị, âm mưu đảo chính và hỗ trợ phong trào nổi dậy.

Biên đội tiêm kích Su-30MKA của Algeria tại Niger.

Su-30 là tiêm kích hạng nặng 2 động cơ, giữ vai trò xương sống trong Không quân Algeria. Đây là phiên bản 2 chỗ ngồi được cải tiến từ Su-27 với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, tầm bay tăng lên đáng kể và phạm vi nhiệm vụ rộng hơn.

Biến thể Su-30MKA của Algeria đã được cải tiến sâu bằng cách tích hợp những công nghệ sử dụng trong các dự án máy bay chiến đấu ưu thế trên không Su-35BM và Su-37 đã bị hủy bỏ.

Nó tích hợp radar N011M của Su-37 - một trong những radar mảng pha đầu tiên được lắp đặt trên máy bay chiến đấu, đi kèm cánh mũi, động cơ AL-31FP và vòi phun điều hướng lực đẩy của Su-35.

Trước khi Algeria đặt mua những chiếc Su-30MKA đầu tiên vào năm 2006, đối thủ cạnh tranh chính là Rafale do Pháp chế tạo, có giá tương đương nhưng chi phí vận hành trọn đời thấp hơn đáng kể do kích thước nhỏ gọn và yêu cầu bảo trì ít hơn.

Tuy nhiên, xét đến hiệu suất vượt trội của Su-30MKA, việc thử nghiệm cả hai loại tiêm kích tại Algeria đã xác định rằng chi phí bổ sung là hoàn toàn xứng đáng.

Máy bay chiến đấu này bắt đầu đi vào hoạt động năm 2009, đơn đặt hàng mới nhất được thực hiện vào năm 2019 và quá trình giao hàng bắt đầu 1 năm sau đó.

Hiện tại Không quân Algeria đang vận hành hơn 70 chiếc Su-30MKA, đưa quy mô phi đội tiêm kích Sukhoi của quốc gia châu Phi này lên vị trí top đầu thế giới.

Tiêm kích Su-30MKA có tầm bay xa hơn nhiều và trang bị radar mạnh hơn đáng kể so với bất kỳ chiến đấu cơ nào do phương Tây sản xuất, điều này rất quan trọng để bảo vệ không phận quốc gia lớn nhất châu Phi, loại bỏ nguy cơ bị can thiệp từ bên ngoài như Lybia vào năm 2011.