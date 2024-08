Sửa quy định mua, bán ngoại tệ giữa dự trữ ngoại hối chính thức với ngân sách nhà nước

Thông tư 43 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 01 năm 2014 về việc mua, bán ngoại tệ giữa dự trữ ngoại hối chính thức với ngân sách nhà nước như sau:



Về mua ngoại tệ từ ngân sách nhà nước, căn cứ vào kế hoạch bán ngoại tệ hằng năm của ngân sách nhà nước và văn bản đề nghị bán ngoại tệ của Bộ Tài chính và/hoặc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước từ ngân sách nhà nước với tỉ giá quy định.

Về bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước, căn cứ văn bản đề nghị mua ngoại tệ của Bộ Tài chính để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho ngân sách nhà nước, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ xây dựng phương án cân đối bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước trình Thống đốc NHNN phê duyệt và thông báo với Bộ Tài chính.

Căn cứ vào phương án cân đối bán ngoại tệ đã được Thống đốc NHNN phê duyệt, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện việc bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước với tỉ giá quy định.

Về tỉ giá mua, bán ngoại tệ của NHNN: Trường hợp mua, bán đô la Mỹ, tỉ giá mua và tỉ giá bán ngoại tệ bằng tỉ giá mua, bán giao ngay tại phương án can thiệp. Nếu tại thời điểm thực hiện không có phương án can thiệp hoặc tại phương án can thiệp không có nội dung về tỉ giá giao ngay thì áp dụng tỉ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ bằng tỷ giá trung tâm do NHNN công bố áp dụng đối với ngày thực hiện giao dịch.

Trường hợp mua, bán ngoại tệ khác ngoài đô la Mỹ, tỉ giá mua và tỉ giá bán ngoại tệ được áp dụng trên cơ sở tỷ giá tính chéo của tỉ giá xác định nêu trên và tỉ giá bình quân của giá mua và giá bán giữa loại ngoại tệ được mua, bán và đô la Mỹ được niêm yết trên thị trường ngoại hối quốc tế thông qua hệ thống mạng thông tin Refinitiv hoặc Bloomberg trước 10 giờ sáng của ngày giao dịch.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23-9-2024.