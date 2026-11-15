Sửa vé số không trúng thưởng, lừa đại lý chiếm đoạt hơn 15 triệu đồng

Ngày 14/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã bàn giao Nguyễn Quốc Việt (SN 2000, trú xã Nha Bích, TP Đồng Nai) cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để tạm giữ hình sự, điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quốc Việt tại cơ quan công an và hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/10, Việt mang 160 tờ vé số không trúng thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, có ngày mở thưởng 16/9/2026, đến đại lý vé số Hải Trinh (ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi) do ông T.Q.S làm chủ.

Trước đó, Việt đã sửa ngày trên hai tờ vé số từ 16/9/2026 thành 28/10/2026 rồi mang đi đổi thưởng, chiếm đoạt 15,5 triệu đồng của đại lý vé số của ông S.

Phát hiện bị lừa, ông T.Q.S đã trình báo Công an xã Thuận Lợi. Qua xác minh, truy tìm, lực lượng công an xác định Việt là người thực hiện hành vi trên.

Ngày 12/11, biết không thể trốn tránh, Việt đã đến Công an xã Thuận Lợi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các đại lý vé số, nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trên vé trước khi đổi thưởng. Những ai là bị hại trong các vụ việc tương tự cần liên hệ Công an xã Thuận Lợi hoặc công an địa phương để trình báo.