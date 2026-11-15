Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sửa vé số không trúng thưởng, lừa đại lý chiếm đoạt hơn 15 triệu đồng

| | Xã hội

Một đối tượng tại Đồng Nai đã sửa ngày trên hai tờ vé số không trúng thưởng từ 16/9/2026 thành 28/10/2026 rồi mang đi đổi thưởng, chiếm đoạt 15,5 triệu đồng.

Ngày 14/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã bàn giao Nguyễn Quốc Việt (SN 2000, trú xã Nha Bích, TP Đồng Nai) cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để tạm giữ hình sự, điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quốc Việt tại cơ quan công an và hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 29/10, Việt mang 160 tờ vé số không trúng thưởng của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, có ngày mở thưởng 16/9/2026, đến đại lý vé số Hải Trinh (ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi) do ông T.Q.S làm chủ.
Trước đó, Việt đã sửa ngày trên hai tờ vé số từ 16/9/2026 thành 28/10/2026 rồi mang đi đổi thưởng, chiếm đoạt 15,5 triệu đồng của đại lý vé số của ông S.

Phát hiện bị lừa, ông T.Q.S đã trình báo Công an xã Thuận Lợi. Qua xác minh, truy tìm, lực lượng công an xác định Việt là người thực hiện hành vi trên.

Ngày 12/11, biết không thể trốn tránh, Việt đã đến Công an xã Thuận Lợi đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các đại lý vé số, nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin trên vé trước khi đổi thưởng. Những ai là bị hại trong các vụ việc tương tự cần liên hệ Công an xã Thuận Lợi hoặc công an địa phương để trình báo.

Theo Văn Quân

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 5 tỉnh, thành phố Nổi bật

Cháy tại tầng 10 chung cư Goldmark City, hàng nghìn cư dân hốt hoảng sơ tán

Cháy tại tầng 10 chung cư Goldmark City, hàng nghìn cư dân hốt hoảng sơ tán Nổi bật

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường mạnh, trời rét trở lại

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường mạnh, trời rét trở lại

20:53 , 15/11/2026
Công an Phú Thọ bắt tạm giam người đứng đầu hệ thống đa cấp Bitharvest

Công an Phú Thọ bắt tạm giam người đứng đầu hệ thống đa cấp Bitharvest

20:32 , 15/11/2026
Quyết định khởi tố Lý Văn Mùi SN 2006

Quyết định khởi tố Lý Văn Mùi SN 2006

19:19 , 15/11/2026
Bộ Y tế yêu cầu rà soát việc lộ thông tin người nhiễm HIV trên mạng xã hội

Bộ Y tế yêu cầu rà soát việc lộ thông tin người nhiễm HIV trên mạng xã hội

17:59 , 15/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên