Sức hút của các quán vỉa hè tại TP.HCM đông đúc khách nước ngoài, có nơi được đầu bếp nổi tiếng thế giới đặt tên

Đất nước Việt Nam thu hút du khách nước ngoài với biết bao danh lam thắng cảnh trải dài. Không chỉ sở hữu thiên nhiên tươi đẹp, chúng ta còn có nền ẩm thực vô cùng phong phú. Trong đó, những thành phố lớn tại đất nước lại có màu sắc đa dạng hơn tất cả. Đặc biệt là ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh .

TP. Hồ Chí Minh - khu vực sầm uất và phát triển bậc nhất Việt Nam luôn chào đón du khách với những món ăn đậm đà, ngon lành nhất. Nét đặc trưng về văn hóa ẩm thực tại thành phố hoa lệ này được ví như sự giao thoa ẩm thực tinh tế, quy tụ và kết tinh rất nhiều xu hướng văn hóa.

Cũng vì thế mà biết bao du khách nước ngoài say đắm ẩm thực nơi đây ngay từ lần đầu gặp mặt. Các quán ăn vỉa hè cũng là điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn trải nghiệm ẩm thực đường phố. Không chỉ hấp dẫn bởi món ăn mà du khách còn ấn tượng với giá cả phải chăng cùng con người nồng hậu.

The Lunch Lady

Nhắc đến hàng quán được nhiều người nước ngoài biết mặt điểm tên thì không thể bỏ qua The Lunch Lady. Thật ra quán ăn mỗi ngày một món này không có tên nhất định, mà cái tên đặc biệt The Lunch Lady (tạm dịch: người phụ nữ nấu buổi trưa) được cố đầu bếp nổi tiếng thế giới Anthony Bourdain đặt cho. Từ sau chương trình No Reservations của ông, The Lunch Lady đã chinh phục được nhiều du khách đam mê ẩm thực từ khắp mọi nơi.

Ảnh: @ keithleefitness, @ dzaneena, @thelunchlady

Điểm thu hút khách du lịch chính là thực đơn đa dạng của quán, mỗi ngày cô Thanh (tên thật của The Lunch Lady) sẽ bán một món. Nhưng những khách Tây đặc biệt yêu thích bún bò và bún mắm. Cô chủ quán cũng vô cùng thân thiện, lúc nào cũng cười nói vui vẻ nên chả trách quán ăn này lại nổi tiếng đến vậy.

Ảnh: @missrachelwalker, Diễn viên Jaleel White

Bánh xèo Đinh Công Tráng

Một quán bánh xèo không sang trọng, không cầu kỳ nhưng lại được lòng nhiều du khách khi ghé thăm TP.HCM. Điều khác biệt làm nên sức hút của nơi này chính là đầu bếp sử dụng bếp củi theo đúng cách làm truyền thống chứ không dùng bếp gas như nhiều quán khác. Bếp củi là sự lựa chọn “tối ưu” làm nên hương thơm của món bánh xèo trứ danh.

Ảnh: Grab, An Gi

Tuy giá cả có hơi cao nhưng vẫn không làm xao lòng những vị du khách lẫn giới văn phòng tại thành phố sôi động. Bánh xèo có vỏ giòn và khá nhiều tôm, thịt, nhưng kích thước bánh sẽ không quá to mà chỉ vừa đủ. Phần nước chấm được pha đậm đà, đủ để níu chân những thực khách từ phương xa đến ăn. Đạo diễn phim Kong: Skull Island cũng đã từng đến đây thưởng thức món bánh xèo thơm ngon.

Ảnh: Bánh xèo 46A

Phở Chào

Chỉ đơn giản là một hàng phở Nam Định gia truyền nhỏ tại TP.HCM, nhưng nhờ “tiếng lành đồn xa” mà du khách nước ngoài đều nườm nượp tìm đến thưởng thức. Sự sáng tạo của các món phở nơi đây cũng đã gây ấn tượng với bao khách nước ngoài. Vì ngoài món phở nước dùng truyền thống, nơi còn có món “phở tine”. Một món ăn có sự kết hợp Tây - Ta khi làm từ khoai tây chiên giòn, nước sốt gia vị phở bò và phô mai.

Ảnh: Fanpage Phở Chào

Tuy quán phở Chào được mở ra với mục đích dùng một phần lợi nhuận để giúp đỡ bệnh nhân ung thư. Và nhờ sức mạnh của mạng xã hội mà nhiều du khách biết đến. Nhưng nhờ sự thân thiện của người chủ quán cùng hương vị món ăn, mà nơi đây vẫn trụ vững suốt bao năm qua phục vụ thực khách.

Ảnh: Fanpage Phở Chào

Bánh mì Huỳnh Hoa

Khi nhắc đến bánh mì ở đây thì ai ai cũng một lần nghe đến tên thương hiệu hiệu bánh mì Huynh Hoa (nhiều người vẫn đọc là Huỳnh Hoa). Không chỉ vì độ ngon của ổ bánh mà còn là nơi đông đúc nhiều du khách ghé thăm nhất nhì khu vực trung tâm TP.HCM.

Ảnh: Bánh mì Huynh Hoa

Với mức giá 58.000 đồng/ổ, đắt gấp 2-3 lần giá các loại bánh mì khác nhưng nhờ ổ bánh mì đầy nhân với đầy đủ loại nhân thịt nguội bắt mắt kẹp bên trong. Qua bao năm, Huynh Hoa vẫn tự hào với các loại nhân ăn kèm bánh mì đều là nhà làm nên có hương vị đặc trưng riêng không lẫn vào đâu được. Nhiều du khách nước ngoài vì tò mò về hương vị nên cũng đã xếp hàng đông nghịt cả con đường để ăn thử.

Ảnh sưu tầm.

Bánh mì thịt nướng 37

Món bánh mì thịt nướng này nổi tiếng đến nổi luôn thu hút hàng trăm lượt mua mỗi chiều, trong đó có không ít khách Tây. Vì kể từ khi được tạp chí Mỹ Condé Nast Traveler bầu chọn là một trong 12 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, xe bánh mì này đã được biết đến rộng rãi hơn. Những mẻ thịt được nướng đầy ắp trên vỉ, sau đó bỏ vào trong bánh mì rồi phết lớp nước mắm dằn vị, cho thêm rau dưa, ớt cay nồng cùng lớp sốt tương là đã hoàn thành ổ bánh mì được nhiều du khách yêu thích.

Ảnh: The Travellist

Những blogger về ẩm thực cũng chú ý rất nhiều đến ổ bánh mì thịt giản dị này, nhiều bài viết đã “ngợi ca" về món bánh mì được rưới nước sốt đặc biệt, thịt và rau kết hợp với nhau bùng nổ đến nỗi ngon "phát điên”.