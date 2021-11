Sức hút đến từ chăn ga gối chất lượng, thời thượng

Bạn có tin rằng, khởi đầu ngày mới tốt đẹp sẽ mang đến những điều vui vẻ, buổi sáng tốt lành hứa hẹn cả ngày thành công. Và để có một ngày mới tỉnh táo thì chắc hẳn, thời gian nghỉ ngơi vô cùng quan trọng. Ngủ đủ giấc giúp cơ thể khỏe khoắn, sảng khoái sau mỗi lần tỉnh dậy. Bên cạnh đó, yếu tố thẩm mỹ từ chăn ga gối sẽ là điểm nhấn hoàn hảo giúp căn phòng sang trọng, ấn tượng hơn. Một phòng ngủ đẹp sẽ cải thiện tinh thần, mang đến cho con người cảm giác thoải mái, thư giãn sau ngày dài làm việc.

Nếu như trước đây, nhiều người chú ý đến chất liệu cũng như chất lượng mà bộ chăn ga mang lại cho giấc ngủ thì ngày nay họ còn tìm kiếm những thiết kế đẹp mắt, sang trọng. Bởi lẽ, hầu hết các nhà sản xuất đều có thể ứng dụng những tính năng ưu việt trong chất liệu, để đem đến sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Nhưng, về mặt thẩm mỹ thì không phải thương hiệu nào cũng đáp ứng được yêu cầu này.

Forever Bedding - thương hiệu tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất chăn ga gối đệm đã có những bước liên tục chuyển mình trong suốt 25 năm xây dựng và phát triển. Forever lựa chọn công nghệ hiện đại nên vẻ đẹp chân thức, in màu sắc nét, màu sắc đa dạng và bền vỉ, điều mà dòng chăn ga giá rẻ không làm được. Sự xuất hiện của dòng sản phẩm này tôn vinh vẻ đẹp không gian phòng ngủ, tăng giá trị một cách đáng kể:

Nhuộm hoàn nguyên: Tiên phong công nghệ nhuộm bền bỉ

Thuốc nhuộm hoàn nguyên được Forever phát triển từ chất liệu hữu cơ. Với phương pháp xử lý độc quyền, Forever đảm bảo giữ nguyên được đặc tính và cấu trúc sợi vải sau quá trình nhuộm, đồng thời mang lại ánh màu tươi và bề mặt vải bóng, mịn nhất, độ bền màu cao, khả năng chịu được những chất giặt mạnh như Javel. Sự kết hợp của các dòng vải tự nhiên như cotton tre, cotton lụa, tencel, lụa tơ tằm vv... cùng công nghệ nhuộm hoàn nguyên đã tạo ra dòng sản phẩm chăn ga có độ bám màu lâu hơn sao nhiều lần giặt, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của phòng ngủ.

Sự kết hợp của các dòng vải tự nhiên như cotton tre, cotton lụa, tencel, lụa tơ tằm vv... cùng công nghệ nhuộm hoàn nguyên đã tạo ra dòng sản phẩm chăn ga có độ bám màu lâu hơn sao nhiều lần giặt, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của phòng ngủ. Ngoài ra, công nghệ nhuộm hoàn nguyên còn được Forever mở rộng ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm gối, ruột chăn nhằm mang đến một hệ thống sản phẩm tối ưu độ bền và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Các sản phẩm chăn ga Forever Bedding đạt chuẩn chất lượng và tính thẩm mỹ cao

Công nghệ in hoạt tính: Sống dậy vẻ đẹp họa tiết



Dây chuyền in nhập khẩu 100% từ châu Âu với độ chính xác cao do các đầu in đều được điều chỉnh bằng điện tử. Hệ thống thiết kế chế bản in hoạt tính khép kín, hiện đại mang lại sự thuận tiện, đa dạng và tiết kiệm được chi phí trung gian, tối ưu lợi ích cho khách hàng. Chăn ga gối Forever sử dụng công nghệ in hoạt tính không chỉ có vẻ đẹp họa tiết mềm mại, sắc nét mà còn an toàn, lành tính ngay cả với làn da trẻ nhỏ.

Các sản phẩm ga gối Forever đều đạt chứng nhận tiêu chuẩn sức khỏe quốc tế của OEKO-Tex ở cấp độ cao nhất, đảm bảo sức khỏe tối ưu cho người tiêu dùng.

Tajima - Nét thêu sống động đến từ công nghệ

Tajima là máy thêu vi tính 100% sản xuất tại Nhật Bản, chần được trên tất cả các loại vải như vải mỏng, vải kate, vải dày, vải thun các loại, nguyên liệu da như balo, túi xách... Với việc đưa công nghệ Tajima vào sản xuất, chăn ga gối Forever đáp ứng được song song 2 tiêu chuẩn cả về hình thức và chất lượng mà không một hệ thống máy chần thêu nào có thể vượt qua.

Chăn ga là mặt hàng thời trang, do đó tính thẩm mỹ mà màu sắc bắt kịp xu hướng là điều cần thiết. Với kỹ thuật chần Tajima hiện đại cùng hàng trăm kiểu chần hợp xu hướng, chăn ga Forever không chỉ sở hữu họa tiết chân thực, sắc nét cao, sự đồng bộ trong thiết kế mà độ bền sản phẩm cũng được tối ưu.

Công nghệ chần thêu Tajima (Nhật Bản) được Forever Bedding ứng dụng trong sản xuất chăn ga gối

Hàng ngày, bạn phải đối mặt với nhiều áp lực cuộc sống từ gia đình, công việc khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Vì thế, một giấc ngủ ngon sẽ mở ra một ngày mới tràn đầy sức sống, và những bộ chăn ga vừa đáp ứng chất lượng, vừa mãn nhãn là lựa chọn lý tưởng cho con người hiện đại.



Xem chi tiết tại website www.foreverbedding.net hoặc liên hệ hotline 0972.125.125.