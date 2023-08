'Sức khỏe' liên danh Vietur thi đấu gói thầu hơn 35.000 tỷ sân bay Long Thành

Năng lực thế nào?

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thi công gói thầu 5.10, dự án sân bay Long Thành . Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách này có tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng, là gói thầu lớn nhất của dự án sân bay Long Thành.

Liên danh Vietur đã vượt qua các đối thủ là liên danh CHEC-BCEG-Vietnam Contractors và liên danh Hoa Lư để vượt qua vòng kỹ thuật gói thầu 5.10, dự án sân bay Long Thành.

Theo ACV, liên danh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là Vietur do Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại xây dựng ICISTAS thuộc Tập đoàn IChoding của Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu. ACV đề nghị đại diện có thẩm quyền của liên danh Vietur đến tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính vào ngày 4/8/2023 tại trụ sở của ACV ở TPHCM.

Như vậy, liên danh Vietur đã vượt qua vòng kỹ thuật đối với gói thầu và liên minh này gần như chắc chắn giành được gói thầu 5.10, dự án sân bay Long Thành.

Liên danh Vietur gồm 10 thành viên, do Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại-Xây dựng ICISTAS đứng đầu. ICISTAS thuộc IC İbrahim Cecen Investment Holding, thành lập năm 1969. Đơn vị này có nhiều kinh nghiệm thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng lớn như bến cảng, sân bay, năng lượng,... tại khu vực các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nga... trong đó có các sân bay quốc tế lớn tại các nước Nga, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgari...

Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng ICISTAS tham gia vào lĩnh vực quản lý sân bay, cảng biển và bến du thuyền cũng như sản xuất và phân phối điện.

Trong liên danh này có sự xuất hiện của 3 doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons là Newtecons, Ricons và SOL E&C.

Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Ricons, thành lập năm 2004, hiện ông Nguyễn Sỹ Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Quang Quân - Tổng Giám đốc. Một số dự án lớn do Ricons trúng thầu như The Manor Central park 1 và 2 - Hà Nội, dự án SLP - Hải Phòng, The River Thủ Thiêm, Celadon A5 Diamond Brilliant, Imperia Smart City…

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Newtecons thành lập năm 2003, hiện Công ty do ông Trầm Kim Long làm Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Võ Thành Liêm làm tổng giám đốc.

Trong năm 2022, Newtecons đánh dấu 5 năm tăng trưởng liên tiếp, doanh thu trên 11.000 tỷ đồng. Công ty là tổng thầu của một số dự án như Masteri Thảo Điền CT5, Asiana Đà Nẵng, The Sóng, Techcombank Saigon Tower, nhà thầu phụ trong dự án công nghiệp như Kyocera, tổng thầu thi công PaiHong, Logos Bac Ninh Logistics Warehouse…

Công ty CP Đầu tư Xây dựng SOL E&C tiền thân là Công ty CP Vật liệu & Giải pháp S.M.A.R.T, thành lập năm 2015. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán vật liệu , thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Vốn điều lệ ban đầu 18 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là ông Huỳnh Nhật Minh (em rể ông Nguyễn Bá Dương, giữ chức Tổng giám đốc) nắm 70%, ông Nguyễn Xuân Đạo nắm 29,9% và bà Phạm Thị Thu Huyền giữ 0,1% vốn điều lệ. Tháng 4/2022, công ty đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Xây dựng SOL E&C, vốn điều lệ 305 tỷ đồng và toàn bộ là vốn tư nhân trong nước.

SOL E&C giới thiệu ông Nguyễn Bá Dương là Chủ tịch sáng lập, ông Ngô Thanh Phong là Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Chí Trung là Tổng giám đốc. Trong năm 2022, SOL E&C đạt doanh thu hơn 4.500 tỷ đồng với 500 cán bộ nhân viên.

Nhiều tên tuổi trong nước

Trong liên danh này còn có sự xuất hiện của Công ty CP Kết cấu Thép ATAD - đơn vị chuyên cung cấp các công đoạn tư vấn, thiết kế, sản xuất, lắp dựng các sản phẩm nhà thép tiền chế và kết cấu thép chất lượng cao.

ATAD thành lập năm 2004, hiện sở hữu hai nhà máy sản xuất hiện đại có tổng diện tích 211.000 m2 tại Đồng Nai và Long An với các dây chuyền xuất kết cấu thép hiện đại và lớn nhất thế giới. Đến nay đã thực hiện hơn 3.500 công trình tại trên hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ với mạng lưới văn phòng đại diện tại Myanmar, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Cambodia, Sri Lanka, Bangladesh và Uganda.

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán: CC1) ra đời năm 1979 và IPO năm 2016. Tính đến cuối năm 2022, công ty chỉ có một cổ đông lớn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Huấn, nắm hơn 11% vốn điều lệ.

CC1 hoạt động chủ yếu trong 4 lĩnh vực gồm xây dựng, kinh doanh bất động sản, đầu tư, sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng. Một số dự án xây dựng nổi bật của CC1 như cầu Thủ Thiêm, Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Bệnh viện nhi đồng TPHCM, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2, tổ hợp hóa dầu Long Sơn, nhà máy dệt Nam Định, khu đô thị King Crown Infinity, Dream City Hưng Yên…

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã chứng khoán: VCG) được thành lập vào năm 1988. Năm 2008, Vinaconex niêm yết trên sàn HNX với mã VCG. Năm 2018, Nhà nước hoàn tất thoái toàn bộ vốn. Năm 2020, VCG chuyển sàn niêm yết qua HoSE.

Vinaconex hoạt động chủ yếu trong 3 lĩnh vực gồm xây dựng, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính với 20 công ty có vốn góp chi phối và 11 công ty liên kết, đầu tư tài chính.

VCG hoạt động chủ yếu trong 3 lĩnh vực gồm xây dựng, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính với 20 công ty có vốn góp chi phối và 11 công ty liên kết, đầu tư tài chính. Trong đó, xây dựng là mảng hoạt động đáng chú ý nhất của VCG với một số công trình trọng điểm như đại lộ Thăng Long, sân vận động Mỹ Đình, công trình thủy lợi thủy điện Cửa Đạt, thủy điện Buôn Kuốp, thủy điện Buôn Tua Srah, nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Bảo tàng Hà Nội, cầu Bãi Cháy, Trung tâm Hội nghị quốc gia… VCG từng cùng Tập đoàn Taisei (Nhật Bản) liên danh thắng thầu quốc tế dự án Nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (mã chứng khoán: HAN) là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, thành lập cuối năm 1982. Ngày 15/08/2014, Tổng công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần với số vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng. Tháng 10/2016, HAN giao dịch trên Upcom. Bộ Xây Dựng là cổ đông lớn nhất, nắm gần 99% vốn điều lệ. Ông Đậu Văn Diện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đỗ Quý giữ chức Tổng giám đốc.

HAN được Nhà nước giao thi công xây lắp nhiều công trình quan trọng có ý nghĩa về chính trị, quân sự, kinh tế, quốc phòng như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hội trường Ba Đình, Nhà hát lớn Hà Nội, Trung tâm hội nghị Quốc gia, Trung tâm báo chí quốc tế, Văn phòng Trung ương Đảng, nhà làm việc các cơ quan và Văn phòng Quốc hội, nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới, trụ sở Bộ Tài chính, Bệnh viện nhi Trung ương, Bệnh viện sản nhi Long An, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, kho bạc tỉnh Khánh Hòa, kho bạc Nhà nước Hà Nội…

Công ty TNHH Xây dựng Phục Hưng hoạt động xoay quanh 3 mảng kinh doanh chính gồm xây dựng dân dụng và công nghiệp, bất động sản và thủy điện và năng lượng tái tạo.

Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán: PHC) được thành lập năm 2001. Công ty hoạt động xoay quanh 3 mảng kinh doanh chính gồm xây dựng dân dụng và công nghiệp, bất động sản và thủy điện và năng lượng tái tạo. Trong xây dựng, PHC là tổng thầu thi công 5 dự án gồm Florence Tower, The Zen Residence, IA20, Golden Land Buildings Hà Nội và Kenton Node TPHCM.

Công ty CP Hawee Cơ điện được thành lập vào năm 2004, ngành nghề kinh doanh chính là lắp đặt hệ thống điện . Với 18 năm kinh nghiệm, Hawee thi công một số hạng mục điện nước của một số dự án như Masteri Centrepoint, Wyndham Ocean Dragon Hải Phòng, The Metropole Thủ Thiêm, InterContinental Phu Quoc, Hyatt Regency Ho Tram Resort and Spa, nhà máy gia công chế tạo cơ khí Anmi Tools, nhà máy Tân Á Hưng Yên, nhà máy Hawee, nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 01, metro số 3 Hà Nội, nhà ga hàng hóa mở rộng T1 Nội Bài… Một số dự án ở nước ngoài của cổ đông Nhật như Sân bay quốc tế Chubu (Nhật Bản), nhà máy điện tử Rohm (Philippines), nhà máy Khao Hefei (Trung Quốc), nhà máy Kyocera Đài Loan (Trung Quốc)…