Sun Group được chọn làm chủ đầu tư dự án gần 10.000 tỷ tại nơi được ví như “Đảo Ngọc” của tỉnh Quảng Ngãi

Toàn cảnh Đảo Ngọc (nguồn ảnh: Chu Lai).

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã xác nhận, địa phương đã chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc), quy mô khoảng 162 ha, tổng mức đầu tư khoảng 9.700 tỷ đồng.

Theo đó, liên danh Công ty TNHH Quản lý và Dịch vụ Hạ tầng Kỹ thuật Miền Trung và Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Mặt Trời Đà Nẵng được tỉnh Quảng Ngãi chọn làm nhà đầu tư triển khai dự án. Cả hai doanh nghiệp này đều thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Được biết, dự án Khu đô thị mới An Phú (Đảo Ngọc) có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 162 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 9.700 tỷ đồng. Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào giữa tháng 6/2025.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí đất ở đa dạng loại hình. Cụ thể, đất xây dựng nhà ở liền kề gồm gần 300 căn, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 5 tầng; hơn 1.900 căn chung cư xây thô, hoàn thiện cơ bản; khoảng 1.530 căn nhà ở xã hội xây dựng hoàn chỉnh.

Bên cạnh đó, dự án còn có trên 1.270 lô đất ở liền kề và 585 lô đất ở biệt thự. Ngoài quỹ đất ở, khu đô thị cũng dành diện tích cho đất thương mại – dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện 8 năm kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng hỗn hợp, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với phát triển nhà ở. Qua đó, hình thành một khu đô thị sinh thái hiện đại, kết nối hài hòa với cảnh quan xung quanh, bảo đảm phát triển ổn định và bền vững.

Dự án hướng tới tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, hình thành biểu tượng đô thị bên sông Trà Khúc cho tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, dự án tăng cường khả năng kết nối, lưu thông giữa hai bờ sông Trà Khúc.

Với vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thời gian qua, Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, thủ tục và tăng tốc triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị quy mô lớn như: Hai dự án khu đô thị tại khu kinh tế Dung Quất với tổng vốn đăng ký trên 54.600 tỷ đồng; Khu đô thị sinh thái Coastal Quảng Ngãi 7.100 tỷ đồng…

Đảo Ngọc thuộc thôn An Phú và Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi (cũ) là cù lao nằm giữa sông Trà Khúc, có vị trí được đánh giá đẹp bậc nhất tỉnh Quảng Ngãi.



