Sun Property giới thiệu Sun Symphony Residence - "nốt SOL" thăng hoa bên sông Hàn

Tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi còn sót lại có vị trí sát mặt nước sông Hàn, ở phía cửa sông đổ ra biển, quần thể phức hợp năng động và hiện đại Sun Symphony Residence với những tòa tháp biểu tượng và dãy phố thương mại thắp sáng đôi bờ, hứa hẹn sẽ góp phần nâng tầm diện mạo sông Hàn, mang đến chuẩn sống - giải trí - nghỉ dưỡng mới tại thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư.

Phối cảnh minh họa quần thể Sun Symphony Residence. Ảnh Sun Property

Quần thể bao gồm 2 phân khu: thấp tầng The Sonata và cao tầng The Symphony. Trong đó, phân khu The Sonata sẽ đem đến những sản phẩm townhouse, villa đơn lập, song lập chất lượng - khác biệt kề bên sông Hàn. Phân khu The Symphony bao gồm 3 tòa tháp cao tầng với 5 đơn nguyên bao gồm đa dạng sản phẩm từ shophouse khối đế, các loại hình căn hộ studio, công năng linh hoạt đến các căn dual front, duplex phiên bản giới hạn lần đầu tiên được Sun Property giới thiệu ra thị trường.

Sun Symphony Residence sở hữu vị trí đắc địa sát mép nước sông Hàn, nơi cửa sông đổ ra biển. Nếu như trên thế giới, hạ nguồn của các dòng sông thường là điểm bắt đầu của những nền văn minh mới, nhịp sống thịnh vượng và phồn hoa như sông Hằng (Ấn Độ), sông Hoàng Hà (Trung Quốc), sông Nile (Ai Cập)..., thì với vị thế nằm tại hạ nguồn sông Hàn, nơi dải đất bồi tự nhiên hữu hạn, Sun Symphony Residence không chỉ sở hữu vị trí hiếm có, không gian thoáng đãng mà còn mang đến giá trị hiếm có về phong thủy.

Quần thể là dự án hiếm hoi sát mép nước bên sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Bên cạnh đó, quần thể có lợi thế vị trí "trung tâm của trung tâm", mặt sông - cận phố đáng khao khát. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực hành chính, du lịch hay tiếp cận hạ tầng dịch vụ, công cộng của thành phố như: 5 phút đến trung tâm hành chính, Cầu Rồng, cầu tình yêu, bãi biển Mỹ Khê hay 15 phút đến Công viên Châu Á, Chùa Linh Ứng, sân bay quốc tế Đà Nẵng… Khi hầm vượt sông Hàn đầu tiên và duy nhất của thành phố chạy xuyên qua dự án thành hình, kết nối các tuyến đường trung tâm, thời gian di chuyển giữa hai bờ sông sẽ rút ngắn đáng kể.

Lợi thế vị trí giúp các tòa tháp The Symphony trở thành những tòa cao ốc hiếm hoi nằm sát mặt nước tại Đà Nẵng, mang đến tầm view "triệu đô" cho mỗi căn hộ. Đó tầm nhìn hướng thủy với biển Mỹ Khê, sông Hàn, vịnh Đà Nẵng - nơi sông và biển gặp gỡ; tầm nhìn hướng phố thị phồn hoa Đà thành, ngắm những cây cầu biểu tượng; tầm nhìn hướng sơn ngắm bán đảo Sơn Trà biếc xanh, hay đỉnh Bà Nà tiên cảnh. Đặc biệt, sở hữu một căn hộ, căn nhà tại Sun Symphony Residence cũng đồng nghĩa: cư dân tương lai sẽ sở hữu tấm vé hạng "thương gia" để ngắm trọn những màn pháo hoa đỉnh cao của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ chính ban công và từng ô cửa sổ.

Là dự án hợp tác tiếp theo giữa Sun Group và "gã khổng lồ" của làng kiến trúc toàn cầu Aedas, Sun Symphony Residence được đầu tư lớn về kiến trúc, tạo nên một quần thể có 1-0-2 về nghệ thuật thiết kế. Được các kiến trúc sư Sun Group và Aedas ấp ủ trong suốt 4 năm, phân khu cao tầng The Symphony sở hữu thiết kế ấn tượng: nhìn từ trên cao xuống tựa rồng cuộn vươn mình, trong khi nhìn thẳng lại như Nam thiên Danh thắng Ngũ Hành Sơn sừng sững, mang lại ý nghĩa về tài lộc, may mắn. Trong khi, phân khu thấp tầng The Sonata được thiết kế hài hoà giữa sự hiện đại của mặt kính lớn, tối ưu công năng để vừa ở vừa kinh doanh với nét truyền thống mang dấu ấn phố cổ Hội An trong những đường nét mái ngói đỏ, cổng vòm…

Sun Symphony Residence sở hữu vị trí ngắm pháo hoa DIFF đẹp nhất Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Cùng với đó, hệ thống tiện ích tại dự án được "may đo" riêng để đáp ứng khẩu vị khắt khe của giới tinh hoa, đem tới một tổ hợp đa gia trí all-in-one, một cộng đồng văn minh quy tụ cư dân toàn cầu, người thành đạt. Theo đó, tại dự án, loạt tiện ích cao cấp phục vụ nhu cầu sống và hưởng thụ của mọi lứa tuổi như quảng trường dạo bộ, đài ngắm cảnh, vườn nướng BBQ, sân tập thể thao, các khu tượng nghệ thuật hay bể bơi vô cực, pool bar, gym, spa, kid club… định vị đẳng cấp sống thượng lưu, đáp ứng nhu cầu "lên cao để tĩnh tại thư giãn, xuống phố để giải trí - sôi động" giữa lòng đô thị biển Đà Nẵng.

Tất cả các giá trị hiếm có của Sun Symphony Residence cộng hưởng tạo nên một "nốt SOL" hùng tráng và ấn tượng trong bản giao hưởng thăng hoa giá trị sống với những tổ hợp, quần thể văn minh, hiện đại, đẳng cấp bên sông Hàn. Tương lai, khi quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông, cùng dự án Dòng sông Ánh sáng hoàn thiện, đây sẽ là một trong những "tọa độ" có sức sống thương mại, dịch vụ, giải trí sôi động bậc nhất thành phố.

Quần thể sẽ là mảnh ghép nâng tầm sức sống bên sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

"Sun Symphony Residence là quần thể bất động sản mà chúng tôi dành nhiều tâm huyết kiến tạo trong thời gian dài. Dự án cùng những tổ hợp năng động và hiện đại như Sun Cosmo Residence, Sun Ponte Residence với những tòa tháp biểu tượng sẽ không chỉ góp phần thắp sáng bầu trời và dòng sông Hàn, mà còn tiên phong kiến tạo chất sống thăng hoa mới bên sông, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, thu hút giới tinh hoa đến an cư, nghỉ dưỡng, làm việc, cống hiến và tận hưởng cuộc sống tại thành phố đáng sống tầm vóc châu lục." - Ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc Sun Property nhận định.