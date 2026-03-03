Sunshine Group toan tính gì khi quyết làm dự án căn hộ hàng hiệu lớn nhất trên "đất vàng" Ciputra?

Với quy mô gồm 12 tòa tháp cao 40 tầng cùng 3 tầng hầm trên diện tích gần 6ha, dự án được đánh giá là một trong những bước đi chiến lược mạnh mẽ nhất của Sunshine Group trong năm 2026, sau giai đoạn tái cấu trúc.

Noble West Lake Ha Noi không chỉ cung ứng hơn 2.000 căn hộ hàng hiệu mà còn được định vị là tổ hợp Branded Residences quy mô lớn bậc nhất thị trường hiện nay.

Dự án hàng hiệu đầu tiên và lớn nhất tại "đất vàng" Ciputra

Khu đô thị Ciputra từ lâu đã được giới đầu tư và cư dân cao cấp công nhận là "đất vàng" phía Tây Bắc Hà Nội, với hệ sinh thái đẳng cấp: trường học quốc tế, sân golf, trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake đối diện, cùng khoảng 77ha cây xanh và mặt nước. Ô đất CT56 được xem là quỹ đất hiếm hoi cuối cùng còn đủ quy mô lớn để phát triển một dự án hàng hiệu thực thụ tại đây.

Việc Sunshine Group chọn vị trí "tọa độ vàng" này để triển khai Noble West Lake Ha Noi khẳng định đây là dự án hàng hiệu đầu tiên chính thức xuất hiện tại Ciputra, đồng thời là dự án hàng hiệu quy mô lớn nhất Hà Nội trong năm 2026.

Noble West Lake Ha Noi được phát triển với quy mô 12 tòa tháp cao 40 tầng, cung ứng 2.060 căn hộ hàng hiệu trên quỹ đất gần 6ha, với định hướng trở thành tổ hợp hàng hiệu (Branded Residences) số 1 Việt Nam.

Theo tiết lộ của Sunshine Group, Dự án đang đàm phán với một thương hiệu quản lý vận hành thuộc top 5 thế giới (dự kiến công bố trong tháng 3/2026), theo mô hình Branded Residences quốc tế, với nội thất "may đo" độc bản và tiện ích cá nhân hóa cao cấp.

Cũng theo thông tin chúng tôi được biết, trong năm 2026 ngoài dự án này khu vực Tây Hồ Tây và phía Bắc Thủ đô sẽ tiếp tục đón thêm một số dự án quy mô lớn do Sunshine Group đầu tư, phát triển.

Cách đây gần 10 năm, tên tuổi Sunshine Group lần đầu xuất hiện tại khu vực khu vực Ciputra - Tây Hồ Tây với 2 dự án chung cư Sunshine Riverside và Sunshine City Hà Nội. Kể từ đó, Sunshine Group liên tiếp xuất hiện trên khu đất vàng này với những dự án quy mô lớn có kiến trúc vượt trội tại cửa ngõ phía Bắc thủ đô từ dinh thự siêu sang đến biệt thự trên không...danh mục dự án liên tục được mở rộng

Nước cờ chiến lược định vị Tây Hồ Tây thành trung tâm tài chính mới của Thủ đô

Động thái khởi công đồng loạt ba dự án (Noble West Lake Ha Noi, Sunshine River Park và Sunshine Continental) cho thấy Sunshine Group đang đặt chiến lược lớn vào khu vực Tây Hồ Tây – Ciputra. Đây không chỉ là việc chiếm lĩnh quỹ đất vàng còn sót lại mà còn là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng biểu tượng siêu sang mới, thu hút dòng vốn đầu tư và cộng đồng tinh hoa quốc tế.

Với việc "bán giá trị thực" thay vì "bán kỳ vọng", Sunshine Group đang dẫn dắt xu hướng phân khúc hạng sang tại Hà Nội, đồng thời góp phần thay đổi diện mạo phía Bắc Thủ đô theo hướng hiện đại, đẳng cấp hơn.

Noble West Lake Ha Noi không chỉ là một dự án căn hộ, mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn dài hạn của Sunshine Group: biến Tây Hồ Tây thành điểm đến sống – đầu tư hàng đầu, khẳng định vị thế dẫn dắt trong thị trường bất động sản hàng hiệu Việt Nam năm 2026.

Với dự án Noble West Lake Ha Noi, phân khúc bất động sản hàng hiệu thủ đô đang dần được mở rộng mạnh mẽ thay vì co cụm vào một số cái tên khá cũ trên thị trường. Cùng với đó, chất lượng, thiết kế của dòng căn hộ hàng hiệu cũng đang có những thay đổi mạnh mẽ.

Noble West Lake Ha Noi phát triển nhiều loại hình căn hộ diện tích lớn, trong đó có dòng Sky Villa thông tầng 39–40, diện tích tối đa gần 1.600 m². Các căn hộ được tích hợp bể bơi riêng, sân vườn và không gian chức năng tách biệt cho tiếp khách, thư giãn, thể thao…, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sản phẩm khác biệt trong phân khúc siêu sang.





Lãnh đạo Sunshine Group từng chia sẻ, năm 2026 doanh nghiệp này sẽ tiếp tục đổ bộ ra thị trường một dự án chung cư quy mô lớn, đặc biệt đây sẽ là dòng sản phẩm bất động sản giá tốt bậc nhất thị trường. Đặc biệt, từ nay đến 2030, Sunshine Group sẽ tiếp tục ra mắt hàng loạt dự án quy mô tại khu vực này.

Không chỉ liên tục mở rộng quỹ đất và số lượng dự án, Sunshine Group cũng là một trong những chủ đầu tư khá đặc biệt trên thị trường bất động sản Tây Hồ Tây khi nhiều dự án xây xong mới bán hàng, hướng đi hoàn toàn ngược lại với cách làm của đa phần chủ đầu tư hiện nay là bán nhà từ khi xây móng. Đây là chiến lược xây dựng bất động sản giá trị thực cho người dùng cuối Sunshine Group đang theo đuổi.

Trong khi Sunshine Group liên tục mở rộng các dự án khu vực Tây Hồ Tây thì hiện nay khu vực Hồ Tây cũng đã được Hà Nội quy hoạch lại khi xây 2 quảng trường nổi, 6 bến du thuyền, mở rộng 6 đoạn tuyến phố.

Được biết, Hồ Tây là khu vực được xem là lõi vàng trên thị trường bất động sản với các tuyến đường có giá 1-2 tỷ đồng/m2. Theo đánh giá của giới bất động sản, việc HĐND TP Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng các tuyến đường ven Hồ Tây sẽ tác động mạnh mẽ đến giá cả khu vực này.

Khảo sát thực tế cho thấy, bước sang đầu năm 2026, thị trường nhà mặt phố tại hai phường mới Tây Hồ và Phú Thượng tiếp tục gây chú ý khi mặt bằng giá được ghi nhận ở mức rất cao, có nơi chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m².



