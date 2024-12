Sunwah Pearl – Viên ngọc quý bên sông Sài Gòn

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, với GDP năm nay dự kiến tăng trưởng 6,5% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 16 tỷ USD trong hai quý đầu. Các yếu tố này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, các cải thiện về cơ sở hạ tầng và việc cắt giảm lãi suất tại Hoa Kỳ đã khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hạ lãi suất chính sách. Điều này không chỉ giúp tiếp cận tài chính dễ dàng hơn mà còn tạo cú hích mạnh mẽ cho lĩnh vực bất động sản.

Vị trí chiến lược – Lựa chọn đầu tư đáng giá

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang thu hút sự quan tâm lớn với nhiều dự án trung và cao cấp xuất hiện tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt ở thành phố mới Thủ Đức gồm Quận 2 và Quận 9 trước đây. Một số dự án tại khu vực này, với vị trí gần trung tâm Quận 1, được chào bán ở mức giá lên tới 250 triệu VNĐ/m², trong khi các dự án mới khác có mức giá từ 130-150 triệu VNĐ/m². Tại Quận 2, liền kề Quận 9, nhiều quần thể dự án hiện đang được giới thiệu với mức giá trên 100 triệu VNĐ/m².

Tuy nhiên, giữa bối cảnh nguồn cung nhà ở tại trung tâm thành phố ngày càng khan hiếm, Sunwah Pearl nổi bật như một viên ngọc quý ngay tại trung tâm quận Bình Thạnh. Dự án chỉ cách Quận 1 ba phút và Thảo Điền năm phút di chuyển, sở hữu tầm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn– một lợi thế mà hiện tại thực sự khó còn thấy trên thị trường.

Với quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, Sunwah Pearl không chỉ mang lại giá trị đầu tư bền vững mà còn đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống đẳng cấp của cư dân. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một nơi ở hoàn hảo ngay giữa lòng TP. Hồ Chí Minh.

Tiện ích đẳng cấp vượt trội

Sunwah Pearl tự hào sở hữu hệ thống tiện ích hiện đại, được thiết kế bởi công ty danh tiếng Kaze đến từ Đan Mạch: Khu tiện ích trong nhà 3.000 m² và ngoài trời 3.700 m², cung cấp không gian sống và giải trí lý tưởng. Hồ bơi và phòng gym hướng sông, mang đến không gian thư giãn giữa thiên nhiên. Khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, đảm bảo sự sáng tạo và an toàn cho trẻ nhỏ. Khu vực tiệc BBQ, phòng karaoke, thư viện, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng. Khu café – nhà hàng riêng cho cư dân, một điểm dừng chân lý tưởng trong những ngày bận rộn. Không gian làm việc chung (co-working space), hỗ trợ cư dân cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Dự án còn nằm gần các tiện ích cao cấp như Landmark 81, sân tập golf Him Lam, và các thương hiệu nổi tiếng như Starbucks, Pizza 4Ps, và An Nam Gourmet Market. Đồng thời, các trường học quốc tế danh tiếng như Wellspring và Saigon Pearl International School đảm bảo chất lượng giáo dục cho con em cư dân. Đây cũng là lý do rất nhiều các gia đình từ Đài Loan, Nhật Bản, hay Hàn Quốc chọn Sunwah Pearl làm nơi an cư.

Sky Villa – Đỉnh cao của phong cách sống sang trọng

Góc nhìn thực tế từ căn hộ Sky Villa

Dòng căn hộ Sky Villa duplex với diện tích lên tới 500 m² là điểm nhấn đặc biệt của Sunwah Pearl. Các căn hộ này có sân vườn riêng, sảnh đón khách và thang máy riêng biệt, mang lại không gian sống đầy tiện nghi và riêng tư. Mặc dù hiện không nằm trong danh sách mở bán, Sky Villa được dự đoán sẽ là tài sản giá trị dành cho giới thượng lưu.

Cơ hội đầu tư không thể bỏ lỡ

Sunwah Pearl hiện đang mở bán những căn hộ cuối cùng, mang đến một lựa chọn hấp dẫn cho cả người mua để ở và nhà đầu tư. Với mức giá khởi điểm từ 140 triệu VNĐ/m², Sunwah Pearl thấp hơn so với các căn hộ đã qua sử dụng tại khu vực Thủ Thiêm nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận cho thuê cao. Các căn hộ hoàn toàn mới tại đây còn được bảo hành một năm, đảm bảo chất lượng và sự yên tâm cho người mua.

Chương trình ưu đãi đặc biệt

Hình sự kiện ngày 30/11/2024 diễn ra tại Sunwah Galleria

Ngày 30/11/2024 vừa qua, Sunwah Pearl đã tổ chức thành công sự kiện bán hàng với nhiều ưu đãi độc quyền, thu hút đông đảo khách hàng tham dự. Chương trình được kéo dài đến hết ngày 14/12/2024 nhằm tri ân khách hàng đợt cuối năm, với các ưu đãi cụ thể như sau: Chiết khấu lên tới 3% và giảm thêm 100 triệu VNĐ trên giá mua; Miễn phí phí quản lý trong năm đầu tiên; Cơ hội nhận nhiều quà tặng giá trị, bao gồm iPhone 16 Pro Max và các thiết bị gia dụng cao cấp.

Với vị trí trung tâm, tiện ích vượt trội và giá trị tài sản lâu dài, Sunwah Pearl đang khẳng định mình là biểu tượng trong phân khúc bất động sản cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ dành cho cả những người tìm kiếm một nơi an cư chất lượng và nhà đầu tư muốn tối ưu hóa lợi nhuận.