Swarovski Việt Nam giữ vững danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”

HR Asia - "Best Companies to Work for in Asia" là giải thưởng quốc tế do Tạp chí Nhân sự châu Á tổ chức thường niên nhằm công nhận và vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng, chính sách nhân sự vượt trội và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Năm nay với chủ đề "Tôn vinh sự đa dạng, công bằng và hòa nhập", HR Asia đã có bước tiến quan trọng trong việc đánh giá, công nhận và thúc đẩy các doanh nghiệp mang các giá trị về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập đặt lên hàng đầu trong quá trình tuyển chọn.

Tại Việt Nam năm nay ghi nhận 642 doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá mức độ gắn kết tổng thể của nhân viên với môi trường làm việc, và Công ty TNHH Sản xuất Swarovski Việt Nam đã vinh dự lần thứ hai liên tiếp được vinh danh là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" năm 2023. Thành tích này với Swarovski Việt Nam chính là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình thu hút, giữ chân nhân tài và xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho mọi nhân viên hơn 10 năm qua tại Việt Nam.

Tự hào với bề dày lịch sử huy hoàng

Được thành lập từ năm 1895 bởi Daniel Swarovski, trải qua gần 130 năm hình thành và phát triển để lại muôn vàn dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển nghệ thuật và thời trang của thế giới, ngày nay Swarovski được biết tới là thương hiệu xa xỉ nổi tiếng hàng đầu thế giới về các sản phẩm pha lê chất lượng cao, đá quý, kim cương nhân tạo, trang sức và các phụ kiện thời trang sang trọng.

Là thành viên của tập đoàn Swarovski, Công ty TNHH Sản xuất Swarovski Việt Nam được thành lập từ năm 2011 với 100% vốn đầu tư nước ngoài, trên quy mô 50.000 m2 và là doanh nghiệp sản xuất chủ lực trực thuộc tập đoàn Swarovski. Công ty cam kết duy trì hoạt động sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, 45001:2018 và 9001:2015, đồng thời tuân thủ theo tiêu chuẩn SMETA 6.1 từ năm 2019. Hơn nữa công ty cũng vinh dự được chứng nhận Khu công nghiệp sinh thái năm 2022 từ IREC (The International REC Standard) trong việc sử dụng năng lượng tái tạo và giảm lượng khí thải, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Trải qua hơn 10 năm phát triển, nơi đây trở thành nơi gắn bó, làm việc và phát triển của hơn 1500 nhân viên, với tâm huyết luôn đặt con người là trọng tâm trong mọi chiến lược và hoạt động phát triển của công ty.

Con người luôn là trọng tâm phát triển

Với phương châm đặt mọi giá trị và hoạt động xoay quanh con người, Swarovski Việt Nam đặt biệt chú trọng tới việc sáng tạo, áp dụng, đổi mới quy chế và hoạt động nhằm hướng tới tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên.

Cụ thể, công ty tập trung đào tạo định hướng, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên, duy trì môi trường làm việc an toàn – sức khỏe – phát triển bền vững ngay từ những ngày đầu làm việc và xuyên suốt hành trình phát triển sự nghiệp cá nhân. Công ty luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho nhân viên ở mọi cấp độ như Ngày hội an toàn EHS Day, các khóa đào tạo huấn luyện về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, chương trình chăm sóc hỗ trợ nhân viên Employee Assistance Program - chăm lo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và mọi vấn đề xung quanh cuộc sống cho nhân viên và người thân.

Hơn thế nữa, với mục tiêu đặt con người làm trọng tâm, công ty luôn tích cực duy trì và xây dựng rất nhiều hoạt động gắn kết nhân viên xuyên suốt quanh năm, không thể không nhắc đến hoạt động Teambuilding, hoạt động thể thao SMV Games hay các hoạt động tình nguyện cho cộng đồng cũng như hoạt động gắn kết vào các dịp lễ Tết trong năm. Ngoài ra công ty cũng ưu tiên đảm bảo chính sách phúc lợi linh hoạt cho nhân viên, một trong đó có thể kể đến chương trình bảo hiểm sức khỏe với nhiều quyền lợi chăm sóc cao cấp dành cho tất cả nhân viên tại các bệnh viện uy tín, giúp nhân viên an tâm làm việc, chăm lo cho cuộc sống.

Với Swarovski Việt Nam, con người luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty trong chiến lược phát triển và đầu tư dài hạn. Công ty luôn nỗ lực mang đến cho đội ngũ nhân viên cơ hội để phát huy ý tưởng sáng tạo, trao quyền và ghi nhận mọi sự đóng góp dù cho là thầm lặng. Với văn hóa làm việc đề cao tinh thần hợp tác và luôn đổi mới, hướng tới mục tiêu chung của tổ chức, Swarovski Việt nam tự hào với môi trường làm việc luôn duy trì sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, nơi mà mọi cá nhân được tự tin là chính mình và được trao quyền nói lên quan điểm của cá nhân.