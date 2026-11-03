Tác giả Việt hồi sinh ứng dụng Messenger trên máy tính, cho phép đổi sang giao diện Zalo và WhatsApp

Trong một bài đăng thu hút tới 1 nghìn lượt tương tác, 156 bình luận và 199 lượt chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 1 tháng 11, tác giả Toàn Hồ đã chính thức giới thiệu tới cộng đồng người dùng máy tính một ứng dụng nhắn tin mới mang tên fMess tại địa chỉ https://fmess.app/.

Đây là dự án được nhà phát triển này thực hiện cùng sự hỗ trợ của công cụ trí tuệ nhân tạo Claude nhằm tái hiện lại ứng dụng Facebook Messenger độc lập chạy nguyên bản trên máy tính vốn đã bị công ty mẹ Meta khai tử trước đó.

Lý giải về động lực ra đời của sản phẩm, Toàn Hồ cho biết việc Facebook quyết định dừng cung cấp ứng dụng Messenger riêng biệt trên máy tính xuất phát từ mục đích muốn giữ chân người dùng ở lại trang mạng xã hội chính lâu hơn. Khi buộc phải nhắn tin thông qua trình duyệt, người dùng sẽ dễ dàng kết hợp lướt bảng tin News Feed hoặc xem các đoạn video ngắn trên mục Reels.

Đối với những người chỉ có nhu cầu trao đổi thông tin thuần túy, cách làm này của nền tảng gây ra nhiều sự phiền phức và làm giảm mức độ tập trung trong công việc. Từ thực tế đó, fMess được phát triển với giao diện tập trung hoàn toàn vào các đoạn hội thoại, lược bỏ triệt để bảng tin News Feed cũng như mục Reels để trả lại không gian trò chuyện gọn gàng.

Tác giả Toàn Hồ vừa kết hợp cùng công cụ Claude để phát triển và ra mắt fMess (tại địa chỉ https://fmess.app/), một ứng dụng giúp hồi sinh phần mềm nhắn tin Facebook Messenger chạy nguyên bản trên máy tính sau khi phiên bản chính thức bị Meta khai tử.

Điểm thu hút sự tò mò lớn nhất trên fMess nằm ở tính năng cho phép thay đổi diện mạo hiển thị của phần mềm sang giao diện của các ứng dụng nhắn tin phổ biến khác như Zalo, WhatsApp hoặc Teams. Theo chia sẻ hóm hỉnh từ chính tác giả Toàn Hồ, tính năng này giúp người dùng có thể thoải mái trò chuyện trên Messenger trong giờ làm việc mà người ngoài khi nhìn vào màn hình máy tính vẫn lầm tưởng rằng họ đang trao đổi công việc trên Zalo.

Ngoài các mẫu giao diện được tích hợp sẵn gồm Messenger truyền thống, Zalo, WhatsApp và Teams, cửa sổ cài đặt của phần mềm còn cho phép người dùng tự thêm các giao diện tùy biến thông qua tập tin định dạng .css.

Bên cạnh khả năng biến hóa ngoại hình, fMess còn gây ấn tượng nhờ dung lượng cài đặt chỉ vỏn vẹn vài MB và tốc độ vận hành nhanh chóng. Để đạt được mức dung lượng tối giản này cho cả ba hệ điều hành gồm macOS, Windows và Linux, ứng dụng đã tận dụng trực tiếp thành phần hiển thị webview có sẵn bên trong từng hệ điều hành thay vì đóng gói kèm cả một trình duyệt cồng kềnh.

Về khía cạnh an toàn thông tin, tác giả khẳng định fMess là phần mềm miễn phí, công khai mã nguồn mở trên nền tảng GitHub và hoàn toàn không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ phía người sử dụng. Mọi thao tác đăng nhập đều được thực hiện trực tiếp thông qua hệ thống của Facebook nên người dùng không phải lo ngại về rủi ro bị khóa hay mất quyền kiểm soát tài khoản cá nhân.

Nguyên nhân thúc đẩy tác giả tạo ra ứng dụng là do Facebook muốn giữ chân người dùng trên nền tảng web để lướt bảng tin và xem video ngắn trong lúc nhắn tin, gây ra sự phiền phức và xao nhãng cho những người chỉ có nhu cầu trò chuyện thuần túy.

Dù có kích thước nhỏ gọn, fMess vẫn giữ lại đầy đủ các tính năng như phiên bản gốc và thậm chí còn bổ sung thêm nhiều tiện ích đáng chú ý. Về khả năng liên lạc, phần mềm hỗ trợ đầy đủ tính năng gọi thoại và gọi video, bao gồm cả các cuộc trò chuyện được bảo vệ bằng cơ chế mã hóa đầu cuối.

Trong phần cài đặt cuộc gọi, ứng dụng cho phép kích hoạt tính năng gọi điện trên các đoạn hội thoại mã hóa vốn đã được Facebook trang bị sẵn cho nhóm trình duyệt tương tự Safari nhưng chưa mở rộng cho toàn bộ người dùng, đồng thời cho phép tắt đi nếu quá trình gọi phát sinh lỗi.

Điểm nhấn độc đáo nhất của fMess là khả năng thay đổi giao diện sang hình thức của Zalo, WhatsApp, Teams hoặc nạp thêm giao diện tùy chỉnh qua tập tin .css, giúp người dùng vừa nhắn tin trên Messenger vừa tạo cảm giác như đang sử dụng ứng dụng làm việc.

Trải nghiệm sử dụng hàng ngày trên máy tính cũng được chăm chút kỹ lưỡng thông qua hệ thống thông báo nguyên bản hiển thị rõ ảnh đại diện của người gửi và cho phép nhập câu trả lời nhanh ngay trên biểu ngữ thông báo. Ứng dụng luôn chạy nền với biểu tượng trên thanh hệ thống và hiển thị số lượng tin nhắn chưa đọc ngay trên thanh Dock.

Đặc biệt, người dùng có thể bật tính năng ẩn trạng thái đang nhập để thoải mái soạn thảo văn bản mà phía đối phương không nhìn thấy dòng báo hiệu quen thuộc trên màn hình. Các thao tác điều khiển bằng bàn phím và bàn di chuột cũng được tối ưu hóa với tổ hợp phím ⌘K để tìm kiếm, ⌘1-9 để chuyển đổi nhanh giữa các cuộc hội thoại, ⌘+ hoặc ⌘- và ⌘0 để tùy chỉnh kích thước chữ, cùng thao tác chụm hai ngón tay hoặc nhấp đúp để phóng to hình ảnh mượt mà.

Ngoài ra, khu vực cài đặt tập trung còn hỗ trợ điều chỉnh âm thanh, chế độ không làm phiền, chế độ tối tự động theo hệ thống và đồng bộ hóa với điện thoại.

Bên cạnh hàng loạt ưu điểm, tác giả Toàn Hồ cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế kỹ thuật của sản phẩm do mình tạo ra. Vì bản chất của fMess là một ứng dụng đóng gói giao diện web nên nhà phát triển không thể can thiệp sâu vào cấu trúc vận hành bên trong của nền tảng.

Do đó, trong những thời điểm phiên bản Messenger trên trình duyệt web xảy ra hiện tượng phản hồi chậm hoặc giật cục, ứng dụng fMess trên máy tính cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương tự.