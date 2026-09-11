Tái cấu trúc danh mục đầu tư trong chu kỳ mới

‏Phân bổ dòng vốn thế nào để vừa bảo toàn tài sản, vừa tìm kiếm tăng trưởng và dòng tiền? Trong bối cảnh đó, bất động sản vẫn giữ lợi thế riêng, nhưng tiêu chí lựa chọn tài sản đang thay đổi.‏

‏Khi không còn một kênh đầu tư "vô địch"‏

‏Thị trường đầu tư tháng 9/2026 cho thấy khẩu vị nhà đầu tư đang dịch chuyển từ việc tìm kiếm một kênh sinh lời vượt trội sang tìm kiếm sự cân bằng trong danh mục.‏

‏Vàng sau giai đoạn tăng mạnh đang xuất hiện những nhịp điều chỉnh. Chỉ trong hai phiên 5/9 và 7/9, giá vàng miếng SJC giảm tổng cộng khoảng 1,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 6-8 triệu đồng/lượng. ‏

‏Trong khi đó, tiền gửi ngân hàng trở nên đáng chú ý khi lãi suất huy động tại một số ngân hàng tăng lên mức tương đối cao. Với chứng khoán, VN-Index đã vượt 1.800 điểm, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường, dòng tiền và triển vọng tăng trưởng doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh, áp lực định giá và sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cũng đặt ra yêu cầu thận trọng hơn.‏

‏Bất động sản cũng bước vào giai đoạn chọn lọc hơn. Thị trường đi lên có thể nâng giá nhiều loại tài sản, nhưng trong một chu kỳ trưởng thành, giá trị thực và khả năng khai thác sẽ ngày càng quyết định sức hấp dẫn của sản phẩm.‏

‏Điều đó đặt ra một câu hỏi khác cho nhà đầu tư: Không phải kênh nào sinh lời cao nhất, mà tài sản nào phù hợp nhất với vai trò mình cần trong danh mục?‏

‏Bất động sản vẫn có lợi thế, nhưng tiêu chí lựa chọn đã thay đổi‏

‏Bất động sản sở hữu một lợi thế đặc biệt: có thể đồng thời gia tăng giá trị và tạo thu nhập trong quá trình nắm giữ. Một sản phẩm có thể hưởng lợi từ sự phát triển của hạ tầng, kinh tế khu vực, đồng thời tạo doanh thu từ cho thuê, lưu trú hoặc thương mại.‏

‏Tuy nhiên, không phải mọi bất động sản đều là tài sản dòng tiền. Một căn hộ có thể tăng giá nhưng chưa chắc cho thuê hiệu quả; một vị trí đẹp chưa chắc tạo ra nguồn khách; và một sản phẩm có khả năng khai thác cũng chưa chắc tạo doanh thu nếu thiếu mô hình vận hành phù hợp.‏

‏Mô hình bất động sản dòng tiền cần sự đồng bộ giữa nhu cầu thị trường, sản phẩm và năng lực vận hành‏

‏Với bất động sản dòng tiền, có thể nhìn qua ba yếu tố chính: nhu cầu thị trường - sản phẩm - vận hành.‏

‏Vị trí cần tạo ra nguồn cầu thực từ dân cư, chuyên gia, hoạt động kinh tế, thương mại, du lịch hoặc lưu trú. Sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu về diện tích, công năng, tiện ích và tiêu chuẩn dịch vụ. Trong khi đó, vận hành quyết định khả năng chuyển hóa nhu cầu thành doanh thu thông qua công suất khai thác, giá thuê, chất lượng dịch vụ và kiểm soát chi phí.‏

‏Vì vậy, trong chu kỳ mới, nhà đầu tư không chỉ cần hỏi "tài sản có thể tăng giá bao nhiêu?", mà còn phải cân nhắc "tài sản có thể tạo ra bao nhiêu giá trị trong thời gian sở hữu?"‏

‏The Parc One - Từ tài sản sở hữu đến tài sản khai thác‏

‏Đây cũng là hướng tiếp cận được đặt ra tại The Parc One, dự án căn hộ hạng sang tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.‏

‏Tọa lạc bên công viên hồ khoảng 6 ha tại trung tâm phố cổ Kinh Bắc, hưởng lợi từ quá trình phát triển hạ tầng khi Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời nằm trong khu vực có nhu cầu lưu trú từ lực lượng chuyên gia và hoạt động kinh tế, công nghiệp.‏

‏The Parc One phát triển mô hình căn hộ hạng sang tiêu chuẩn khách sạn, hướng tới nhu cầu lưu trú và khai thác thực tế. Dự án xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm - nhu cầu thị trường - vận hành, cùng chính sách đồng hành vận hành với lợi tức cố định 6% trong 15 năm.‏

‏Đồng hành trong hoạt động vận hành là Mandala Hospitality Group (MHG), đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn và lưu trú. Theo đó, giá trị của căn hộ không chỉ nằm ở giá trị sở hữu hay kỳ vọng tăng giá, mà còn ở khả năng tạo ra nguồn thu trong suốt thời gian nắm giữ.‏

‏"The Next Investment" - Câu hỏi cho chu kỳ mới‏

‏The Parc One tổ chức Master Talk "The Next Investment - Từ BĐS Tăng Giá đến BĐS Dòng Tiền", mở ra góc nhìn về xu hướng đầu tư bất động sản trong chu kỳ mới‏

‏Từ góc nhìn đó, The Parc One tổ chức Master Talk "The Next Investment - Từ BĐS Tăng Giá đến BĐS Dòng Tiền", diễn ra Chủ nhật, ngày 20/09/2026, tại Khách sạn Mường Thanh - Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.‏

‏Sự kiện quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, bất động sản và vận hành khách sạn, cùng trao đổi về cách nhìn nhận giá trị bất động sản trong chu kỳ mới: khi nào ưu tiên tăng trưởng, khi nào cần dòng tiền và đâu là những tiêu chí cần xem xét trước khi xuống vốn.‏

‏Bởi trong một thị trường ngày càng chọn lọc, đầu tư không còn đơn thuần là tìm một tài sản để đặt cược, mà là lựa chọn đúng tài sản cho đúng vai trò trong danh mục.‏

‏Và nếu bạn cũng đang đứng trước bài toán chọn tài sản tăng giá hay tài sản tạo dòng tiền, Master Talk "The Next Investment - Từ BĐS Tăng Giá đến BĐS Dòng Tiền" sẽ là một điểm hẹn đáng để lắng nghe và cùng nhìn lại chiến lược đầu tư trong chu kỳ mới. ‏

‏Thông tin liên hệ:

‏Dự án căn hộ cao cấp The Parc One

‏Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

‏Hotline: 0868 689 606

‏Hệ thống đại lý phân phối dự án The Parc One

‏Công ty Cổ phần Bất động sản BHS: 085 666 3368

‏Công ty Cổ phần Địa Ốc SGO: 098 316 9908

‏Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hợp Nhất: 034 570 7888

‏Liên minh Bất động sản Bắc Giang

‏Công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản DK Land: 032 777 7555

‏Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Tiến Phát: 0981 019 268

‏Công ty Cổ phần Địa Ốc Landmass: 098 545 2122 ‏

