Tái cấu trúc thị trường bất động sản: Đâu là hướng phát triển của doanh nghiệp?

Sự chuyển dịch này không chỉ làm thay đổi dòng tiền và hành vi người mua, mà còn định hình lại cách phát triển dự án, qua đó thiết lập một chuẩn mực mới cho doanh nghiệp bất động sản.

Thị trường tái cấu trúc: Kỷ nguyên của minh bạch và chất lượng

Những chuyển động gần đây cho thấy bất động sản Việt Nam đang trong giai đoạn điều chỉnh sâu. Một trong những lực đẩy quan trọng đến từ chính sách, khi các vướng mắc pháp lý từng bước được tháo gỡ, góp phần khơi thông nguồn cung. Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có gần 1.200 dự án đang triển khai, cung cấp hơn 564.000 sản phẩm. Số lượng nhà ở thương mại hoàn thành kỷ lục 221,4% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, áp lực từ lạm phát, lãi suất cao và việc kiểm soát tín dụng khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn. Tổng giao dịch trong quý 1/2026 đạt khoảng 115.650 sản phẩm, giảm gần 24% so với quý trước và thấp hơn 14% so với cùng kỳ 2025. Giá vẫn neo cao nhưng đà tăng đã chững lại. Sự lệch pha giữa cung và cầu buộc thị trường điều chỉnh theo hướng thực chất hơn. Những yếu tố pháp lý, chất lượng và khả năng khai thác trở thành tiêu chí đánh giá chính, thay cho kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Từ đó, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét, các mô hình đô thị hiện đại như đô thị nén, phát triển dọc trục giao thông hay TOD ngày càng chiếm ưu thế, trong khi những sản phẩm thiếu nền tảng pháp lý, hạ tầng yếu hoặc có mức giá không tương xứng với giá trị đang dần bị thị trường "lọc" khỏi dòng tiền.

Diễn biến này tác động trực tiếp đến doanh nghiệp bất động sản. Ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định: "Các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, năng lực quản trị và nền tảng pháp lý tốt đang có lợi thế, tiếp tục duy trì hoạt động và từng bước mở rộng thông qua phát triển dự án, M&A hoặc tích lũy quỹ đất. Ngược lại, các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính hoặc gặp vướng mắc pháp lý đang đối mặt với áp lực thu hẹp quy mô, tái cấu trúc hoặc chuyển nhượng dự án, thậm chí phải rút lui khỏi thị trường".

Giữa những chu kỳ thanh lọc, GP.Invest khẳng định vị thế bằng giá trị thực

Thành lập từ năm 2007, GP.Invest là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản đi qua nhiều chu kỳ biến động mà vẫn duy trì được sự ổn định trong chiến lược phát triển. Trong khi nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh định hướng để thích nghi với áp lực thị trường, GP.Invest vẫn kiên định với một triết lý nhất quán: phát triển bất động sản dựa trên chất lượng và giá trị sử dụng thực.

Với GP.Invest, "thượng tôn pháp luật" đã trở thành nguyên tắc vận hành xuyên suốt trong toàn bộ quá trình phát triển. Tất cả các dự án của GP.Invest đều đảm bảo pháp lý trước khi đưa ra thị trường, qua đó kiểm soát rủi ro và đảm bảo tiến độ thực tế.

Chất lượng thi công, chất lượng sản phẩm và tốc độ hoàn thiện pháp lý giúp GP.Invest giữ vững vị thế qua nhiều chu kỳ biến động

Ở cấp độ sản phẩm, GP.Invest thiết lập một hệ thống kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng thiết kế, thi công đến hoàn thiện và đưa vào vận hành. Doanh nghiệp hợp tác với các đơn vị tư vấn quốc tế và lựa chọn nhà thầu có năng lực như Eric Morrison, Henning Larsen, Coteccons,… đồng thời, kết hợp hài hòa yếu tố văn hóa, thổ nhưỡng và khí hậu địa phương để phát triển các dự án đạt chuẩn quốc tế nhưng vẫn phù hợp với điều kiện sống tại Việt Nam.

Nổi bật tại The Nine, GP.Invest áp dụng kết cấu sàn gia cường nhằm loại bỏ cột góc, kết hợp kính Low-E khổ lớn để tối ưu không gian và hiệu quả năng lượng. Trong khi đó, tại Tràng An Complex, thiết kế ban công cong tạo nên ngôn ngữ kiến trúc mềm mại, tổng hòa với khu sân vườn rộng 4.000 m².

Anh Đào Anh Tuấn, khách hàng đã sở hữu sản phẩm của GP.Invest tại 3 dự án Tràng An Complex, The Nine và Palm Manor chia sẻ: "Tôi chọn mua sản phẩm của GP.Invest vì cảm nhận được chủ đầu tư có tâm và tầm, pháp lý rõ ràng, tiến độ và chất lượng đều đúng như cam kết. Sản phẩm cao cấp, hiện đại trong khi giá bán ở mức vừa phải hợp lý. Thêm vào đó là chính sách hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng kể cả sau khi mua nhà."

GP.Invest đặt mục tiêu phát triển các đô thị quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ, hướng đến phát triển bền vững

Không dừng ở các dự án đơn lẻ, GP.Invest đẩy mạnh phát triển các không gian sống đồng bộ, gắn với hạ tầng, tiện ích và tiêu chuẩn bền vững. Palm Manor (Phú Thọ) được định vị trở thành một khu đô thị hiện đại, hoàn chỉnh góp phần tái định hình diện mạo khu vực. Cùng với đó, Evergreen Estate (Lạng Sơn) tiếp cận tiêu chuẩn LEED for Communities đầu tiên tại Đông Nam Á, hướng tới phát triển bền vững từ quy hoạch đến vận hành.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và tiêu chuẩn phát triển liên tục nâng cao, những doanh nghiệp duy trì được kỷ luật về pháp lý, chất lượng và tiến độ sẽ có lợi thế dài hạn. Với nền tảng được xây dựng qua gần hai thập kỷ và triết lý phát triển kiên định với chất lượng và giá trị thực, GP.Invest không chỉ thích ứng với chu kỳ mới của thị trường, mà còn chủ động góp phần định hình không gian sống bền vững.