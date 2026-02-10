Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài khoản của một công ty nhận 250 triệu đồng từ người đàn ông SN 1971, công an lập tức vào cuộc xác minh

10-02-2026 - 11:57 AM | Sống

Trong quá trình chuyển khoản tiền mua thức ăn chăn nuôi, người đàn ông tại Bắc Ninh đã chọn nhầm công ty nhận tiền.

Ngày 20/1, Công an xã Cao Đức tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Chí Hải, sinh năm 1971, trú xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh, về việc sơ suất chuyển khoản nhầm số tiền 252 triệu đồng.

Nhận định đây là số tài sản lớn của người dân, và cũng ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân, Công an xã đã tập trung giải quyết kịp thời. Tại Cơ quan Công an, ông Hải cho biết bản thân sơ suất trong quá trình chuyển tiền mua thức ăn chăn nuôi, chọn nhầm công ty nhận tiền nên số tiền ông Hải chuyển đi không đúng tài khoản.

Ông Hải rất lo lắng không biết phải làm thế nào để lấy lại được số tiền trên. Tuy nhiên, khi được Công an xã Cao Đức hướng dẫn giải quyết, ông Hải đã bình tĩnh trở lại.

Quá trình giải quyết vụ việc, Công an xã đã xác minh chủ tài khoản nhận số tiền của ông Hải là Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Hưng Long. Lực lượng chức năng tiến hành làm việc đề nghị chủ tài khoản xác nhận sự việc như trên. Trên cơ sở đó, đến ngày 21/1, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Hưng Long đã chuyển trả tiền cho ông Hải.

Ngày 22/1, Công an xã nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Chí Hải gửi tới tập thể Lãnh đạo và cán bộ Công an xã vì đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ giải quyết việc để ông nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh

Kim Linh

