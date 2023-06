Tài khoản giả mạo Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy mọc lên "như nấm'', Chủ tịch phải lên tiếng đính chính

Tại sự kiện đặc biệt 30 năm của ACB, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ngân hàng ACB đã trình diễn bài “Always Remember Us This Way” như một lời cảm ơn tới những người sáng lập, những banker đã luôn tin tưởng vào ACB, giống như trong bài hát có câu “You found the light in me that I couldn’t find” (bạn tìm thấy ánh sáng trong tôi, cả khi tôi chẳng thể).

Tiết mục biểu diễn của vị chủ tịch ngân hàng hết sức ấn tượng với màn tạo mưa ngay trên sâu khấu.

Sau màn biểu diễn gây bão cộng đồng mạng, từ khoá “Trần Hùng Huy" tăng đột biến theo công cụ Google Trends. Cụ thể, từ khoá về Chủ tịch ACB đã đạt hơn 20.000 lượt tìm kiếm, các từ khoá khác liên quan bao gồm “chủ tịch ACB", “chủ tịch ACB Trần Hùng Huy", “chủ tịch ngân hàng ACB", “ACB"...

Cũng sau màn biểu diễn gây bão, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản không chính chủ theo tên gọi của Chủ tịch ngân hàng ACB. Hàng loạt trang Facebook cá nhân, hội nhóm, trang xuất hiện dưới tên gọi “Trần Hùng Huy”.

Thậm chí, đến chính chủ còn phải lên tiếng rằng mình chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản Facebook và một tài khoản Instagram liên kết cùng tài khoản.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình ông Huy viết: “Sẵn tiện nhắc mọi người mình chỉ có 1 tk này và bên Instagram link với account này. Mình ko có tk tiktok hay các nền tảng khác nhé..”

Ông Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là người trẻ nhất trong dàn lãnh đạo của ACB. Ông giữ chức Chủ tịch ACB từ tháng 9/2012 khi mới 34 tuổi và đảm nhiệm vị trí này trong hơn 10 năm qua.

Chủ tịch ACB tốt nghiệp cử nhân với ba chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính và kinh doanh quốc tế vào năm 2000, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh vào năm 2002 tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ. Năm 2011, ông nhận học vị tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Golden Gate, Hoa Kỳ.

Ông Trần Hùng Huy là vị chủ tịch ngân hàng đặc biệt, là chủ tịch ngân hàng duy nhất tại Việt Nam công khai tài khoản mạng xã hội Facebook. Trên trang cá nhân của mình, ông thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường ngày cũng như những hoạt động cùng ngân hàng ACB.

Cách đây 5 năm (2018) khi ACB tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập, ông Trần Hùng Huy cũng đã “gây sốt” mạng xã hội khi thể hiện tài năng âm nhạc của mình, trình diễn loạt bài hát như Ngày Mai Em Đi, Uptown Funk, Attention...