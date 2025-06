Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 2 khoản tiền 62 triệu và 133 triệu đồng

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào các ngày 05 và 07/5/2025 chị Nguyễn Thị Hiên, công tác tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, là vợ của đồng chí Trung tá Dương Quý Đôn, cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến bất ngờ nhận được tiền chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng BIDV của một người có tên là NGUYEN DUC VAN với số tiền lần lượt là 62.017.000 đồng và 133.724.000 đồng.

Xác định không có bất kỳ giao dịch tài chính nào liên quan trong thời điểm trên, chị Hiên đã nhanh chóng báo lại với chồng. Nhận thấy có dấu hiệu nhầm lẫn chuyển khoản, thậm chí có thể là thủ đoạn lừa đảo, đồng chí Đôn đã cùng vợ chủ động đến ngân hàng BIDV để trình báo sự việc, thể hiện tinh thần cảnh giác và chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Đến ngày 19/6/2025, một người đàn ông tên Nguyễn Đức Văn, SN: 1989, ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã chủ động liên lạc với chị Hiên để trình bày việc đã chuyển nhầm tiền đến tài khoản của chị và muốn xin lại số tiền đã chuyển nhầm.

Do được người chồng là công an hướng dẫn các thủ tục theo quy định khi có người muốn nhận lại tiền từ trước, nên chị Hiên đã yêu cầu anh Văn đến Công an phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì viết đơn trình báo.

Theo như anh Văn cho biết thì vào ngày 05/5 và 07/5/2025, trong quá trình thanh toán tiền hàng cho người khách tên Hiên và do bấm nhầm số tài khoản nên anh Văn đã chuyển nhầm số tiền trên, chứ không có mục đích xấu.

Sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục, ngày 20/6/2025, tại trụ sở Công an phường Dữu Lâu, vợ chồng anh Đôn – chị Hiên đã trao trả toàn bộ số tiền 195.741.000 đồng cho anh Nguyễn Đức Văn.