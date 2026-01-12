Tài khoản ngân hàng có thể mất sạch tiền nếu người dùng chụp và gửi bức ảnh này!

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để tiếp cận người dân, hướng dẫn cập nhật các loại sổ khám chữa bệnh điện tử. Khi nạn nhân làm theo yêu cầu, đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị di động và rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ trong thời gian rất ngắn.

Một vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh Gia Lai. Chiều 5/1/2026, ông T.Q.M. nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội, cho biết đang triển khai việc hướng dẫn người dân cập nhật sổ khám sức khỏe điện tử, bảo hiểm y tế điện tử nhằm thuận tiện cho việc khám chữa bệnh và theo dõi hồ sơ y tế trên hệ thống.

Theo trình bày của nạn nhân, nội dung cuộc gọi không mang tính đe dọa như các hình thức lừa đảo thường gặp. Đối tượng trao đổi với thái độ lịch sự, nói đúng thông tin liên quan đến nhu cầu thực tế, khiến ông M. tin tưởng và tiếp tục làm theo hướng dẫn.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng yêu cầu ông M. cung cấp một số thông tin cá nhân, bao gồm dữ liệu định danh và thông tin tài khoản ngân hàng với lý do liên kết để thanh toán viện phí khi sử dụng bảo hiểm y tế điện tử. Sau đó, đối tượng tiếp tục hướng dẫn truy cập vào một đường link và thực hiện thao tác chụp ảnh cận khuôn mặt để hoàn tất quá trình xác thực.

Do gặp khó khăn khi thao tác, ông M. đã nhờ con gái hỗ trợ thực hiện các bước theo hướng dẫn từ cuộc gọi. Sau khi hoàn tất các thao tác, ông M. cho rằng việc đăng ký bảo hiểm y tế điện tử đã thành công.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai phút sau, ông M. kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện toàn bộ số tiền hơn 114 triệu đồng trong tài khoản đã bị trừ.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng thông qua việc kiểm soát thiết bị di động của nạn nhân. Các đối tượng thường giả danh cán bộ bảo hiểm xã hội, nhắm vào người cao tuổi, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc những người ít tiếp cận công nghệ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng; không chụp ảnh chân dung, không truy cập đường link lạ theo hướng dẫn từ các cuộc gọi tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội. Khi có nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc công an xã, phường nơi cư trú để được xác minh và hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Gia Lai