Từ năm 2026, lương bao nhiêu thì mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Từ năm 2026, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với tiền lương, tiền công được thực hiện theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 và Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15. Một trong những điểm thay đổi quan trọng là mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng, qua đó làm thay đổi ngưỡng thu nhập bắt đầu phải nộp thuế của người lao động.

Theo quy định mới, mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm. Đối với mỗi người phụ thuộc, mức giảm trừ là 6,2 triệu đồng/tháng. Đây là căn cứ để xác định thời điểm người lao động phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, đối với cá nhân không có người phụ thuộc, nếu thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công đạt từ 15,5 triệu đồng/tháng trở lên thì bắt đầu phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp thu nhập thấp hơn mức này sẽ chưa phát sinh nghĩa vụ thuế.

Cần lưu ý rằng mức thu nhập nêu trên là thu nhập đã trừ các khoản hợp pháp theo quy định, bao gồm các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học; các khoản thu nhập được miễn thuế; cũng như một số khoản không tính thuế như phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn giữa ca theo chế độ.

Đối với người lao động có người phụ thuộc, ngưỡng thu nhập phải nộp thuế sẽ cao hơn tương ứng với số lượng người phụ thuộc được giảm trừ. Cụ thể, nếu có một người phụ thuộc, mức thu nhập tính thuế bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế là từ 21,7 triệu đồng/tháng. Với hai người phụ thuộc, ngưỡng này tăng lên 27,9 triệu đồng/tháng.

Trong trường hợp có ba người phụ thuộc, người lao động chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi thu nhập tính thuế đạt từ 34,1 triệu đồng/tháng. Nếu có bốn người phụ thuộc, mức thu nhập tương ứng là 40,3 triệu đồng/tháng. Với năm người phụ thuộc, ngưỡng thu nhập bắt đầu phải nộp thuế lên tới 46,8 triệu đồng/tháng.

Theo nguyên tắc chung, mức thu nhập tính thuế tối thiểu để phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân sẽ bằng 15,5 triệu đồng/tháng cộng thêm 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc. Công thức này được áp dụng thống nhất từ kỳ tính thuế năm 2026.

Việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh được đánh giá là phù hợp hơn với mặt bằng chi phí sinh hoạt hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh giá cả và nhu cầu chi tiêu của người lao động ngày càng tăng. Nhờ đó, nhiều người làm công ăn lương, nhất là những người có người phụ thuộc, sẽ chỉ phải nộp thuế khi thu nhập đạt mức cao hơn so với trước đây.

Nhìn chung, từ năm 2026, câu hỏi “lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân” không còn có một con số cố định cho mọi trường hợp, mà phụ thuộc trực tiếp vào tình trạng gia đình và số người phụ thuộc của người nộp thuế. Đây được xem là bước điều chỉnh theo hướng nhân văn hơn, góp phần giảm áp lực tài chính cho người lao động và bảo đảm tốt hơn đời sống an sinh xã hội.