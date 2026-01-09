Ngân hàng khuyến cáo tắt ngay quyền này trên tất cả các ứng dụng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa đưa ra cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, trong bối cảnh thời điểm cuối năm, tình trạng gian lận tài chính có xu hướng gia tăng với phương thức ngày càng tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.

Theo MSB, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý chủ quan, thiếu cảnh giác của khách hàng để tiếp cận, thu thập thông tin và chiếm đoạt tài sản. Một số thủ đoạn phổ biến đang được ghi nhận gồm:

Thứ nhất, mạo danh nhân viên ngân hàng. Đối tượng gọi điện từ số điện thoại cố định, tự xưng là nhân viên ngân hàng, thông báo thẻ tín dụng phát sinh phí và hướng dẫn khách hàng thanh toán để được hoàn tiền. Sau đó, nạn nhân bị yêu cầu truy cập đường link giả mạo và cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng, từ đó bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Thứ hai, giả danh cán bộ cơ quan nhà nước, đơn vị điện, nước, viễn thông. Đối tượng sử dụng thông tin cá nhân chính xác để tạo lòng tin, yêu cầu người dân truy cập link lạ hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc. Khi thiết bị bị kiểm soát, đối tượng thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Thứ ba, giả mạo doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Đối tượng yêu cầu chuyển tiền thanh toán hóa đơn, phí dịch vụ vào tài khoản có tên gần giống các doanh nghiệp uy tín. Sau khi nhận tiền, đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thứ tư, giả mạo tin nhắn SMS thương hiệu ngân hàng. Đối tượng gửi tin nhắn chứa đường link lừa đảo, yêu cầu người dân nhập thông tin thẻ, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng độc hại nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Trước thực trạng trên, MSB khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc bảo mật.

Không cung cấp thông tin bảo mật cho bất kỳ ai (kể cả ngân hàng) gồm: mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP, mã PIN Soft Token, thông tin thẻ và các thông tin cá nhân khác.

Không cài đặt hoặc cho người khác cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc trên điện thoại. Cài đặt và xác thực sinh trắc học trên ứng dụng MSB mBank được cung cấp bởi Google Play đối với hệ điều hành Android và App Store đối với hệ điều hành iOS.

Tắt quyền trợ năng Accessibility trên thiết bị Android với tất cả các ứng dụng đang sử dụng quyền này.

Luôn luôn xác thực danh tính người nhận trước khi chuyển tiền bằng cách gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của người nhận. Không gọi xác thực qua ứng dụng chat (bao gồm cả video call).

Trong trường hợp nghi ngờ điện thoại tải ứng dụng giả mạo, lừa đảo ngay lập tức ngắt kết nối mạng, tắt nguồn điện thoại và mang đến cửa hàng uy tín để kiểm tra, gỡ bỏ ứng dụng giả mạo (nếu có), hỗ trợ khôi phục cài đặt gốc điện thoại đảm bảo không còn mã độc trên thiết bị.

Theo dõi thường xuyên thông báo biến động số dư và thông báo ngay nếu phát hiện điều gì bất thường.



