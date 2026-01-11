Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng cảnh báo khẩn đến tất cả khách hàng nhận được cuộc gọi, tin nhắn sau

11-01-2026 - 15:20 PM | Smart Money

Ngân hàng cảnh báo khách hàng cần đặc biệt cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn thông báo tặng quà, trúng thưởng có dấu hiệu lừa đảo.

Thời gian gần đây, tình trạng tội phạm mạo danh các doanh nghiệp, thương hiệu lớn để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng này, LPBank đã phát đi cảnh báo, khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo LPBank, các đối tượng thường tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng của những thương hiệu quen thuộc như Yody, Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Malisa… để gọi điện hoặc nhắn tin thông báo tặng quà tri ân, trúng thưởng. Sau đó, đối tượng yêu cầu khách hàng tham gia các nhóm trên Facebook, Zalo hoặc Telegram, trong đó có người tự nhận là giám đốc công ty, giám đốc bán hàng hoặc cán bộ chăm sóc khách hàng, sử dụng avatar và logo giả mạo các thương hiệu lớn nhằm tạo lòng tin.

Một thủ đoạn phổ biến khác là các đối tượng chuyển cho khách hàng một khoản tiền nhỏ với danh nghĩa tiền thưởng hoặc khuyến mãi. Tiếp đó, chúng tiếp tục yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản chỉ định để "làm nhiệm vụ", "nâng cấp gói dịch vụ VIP", "đặt cọc" hoặc tham gia các chương trình ưu đãi có giá trị lớn hơn. Đáng chú ý, các tài khoản nhận tiền thường mang tên công ty và có tên gần giống với các doanh nghiệp lớn, uy tín nhằm đánh lừa người chuyển tiền. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng nhanh chóng khóa tài khoản mạng xã hội và cắt đứt liên lạc.

Để bảo vệ tài sản của khách hàng, LPBank khuyến cáo người dân cần thận trọng trước mọi cuộc gọi, tin nhắn thông báo nhận quà, trúng thưởng. Khách hàng nên chủ động xác minh thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với tổng đài hoặc đường dây nóng chính thức của doanh nghiệp liên quan.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh, khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; không nhấp vào các đường link lạ, không tải hoặc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, chỉ sử dụng phần mềm được cung cấp trên các kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc Apple Store.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý kịp thời.

Riêng đối với các trường hợp nghi vấn lừa đảo mạo danh LPBank, khách hàng được khuyến nghị liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 24/7 qua số *8668 hoặc 024 62 668 668, hoặc đến trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất của LPBank để được hỗ trợ.

Linh San

An ninh tiền tệ

