Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá ổ tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp

11-01-2026 - 14:46 PM | Smart Money

Triệt phá ổ tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp

Nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty RA68.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với 5 người để điều tra hành vi “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nhóm người này gồm: Võ Văn Thừa (SN 1987, trú bản Chuôn, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Huy Lộc (SN 1996, trú khối phố 1, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Đăng Duy Tuấn (SN 1997, trú thôn Mỹ Thạch, xã Việt An, TP Đà Nẵng), Lê Phước Sơn (SN 1993, trú thôn Lam Lang, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Đặng Nguyễn Ngọc Vương (SN 1999, trú thôn Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng).

Nhóm đối tượng bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm người trên có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng với thủ đoạn tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển RS68, địa chỉ 145–147 Trung Lương 14, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phân công lực lượng trinh sát áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.

Sáng 8/1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Hòa Xuân kiểm tra hành chính tại doanh nghiệp này.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng và thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu tháng 3/2025, Võ Văn Thừa cùng các đối tượng đã góp vốn tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 256%/năm đến 421%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Các khoản tiền vay, tiền lãi được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện.

Theo Thanh Ba

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2026: Quy định mới người dân bắt buộc phải biết

Thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2026: Quy định mới người dân bắt buộc phải biết Nổi bật

Ngân hàng khuyến cáo tắt ngay quyền này trên tất cả các ứng dụng

Ngân hàng khuyến cáo tắt ngay quyền này trên tất cả các ứng dụng Nổi bật

Yêu cầu từ 1-3, ứng dụng ngân hàng phải tự động dừng hoạt động nếu nghi ngờ gian lận, lừa đảo

Yêu cầu từ 1-3, ứng dụng ngân hàng phải tự động dừng hoạt động nếu nghi ngờ gian lận, lừa đảo

14:39 , 11/01/2026
LẰN RANH: Chủ nợ hóa... bị can

LẰN RANH: Chủ nợ hóa... bị can

11:11 , 11/01/2026
Từ 9/2/2026: Làm điều này với tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt tới 250 triệu đồng

Từ 9/2/2026: Làm điều này với tài khoản ngân hàng sẽ bị phạt tới 250 triệu đồng

10:54 , 11/01/2026
App ngân hàng có thể tự ngừng giao dịch: Người dùng cần kiểm tra điều này trước tháng 3/2026

App ngân hàng có thể tự ngừng giao dịch: Người dùng cần kiểm tra điều này trước tháng 3/2026

10:53 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên