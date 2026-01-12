Trả chậm khoản vay 10 ngày có bị nợ xấu không? Người vay cần lưu ý điều này

Bạn đọc Linh Giang (Thái Nguyên) hỏi: “Tôi có một khoản vay ngân hàng nhưng do sơ suất nên đã trả chậm 10 ngày. Trường hợp này có bị xếp vào nợ xấu không?”

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Trên thực tế, việc trả chậm khoản vay 10 ngày là tình huống khá phổ biến và chưa chắc đã bị xếp vào nợ xấu ,tuy nhiên người vay không nên chủ quan vì vẫn có những ảnh hưởng nhất định đến hồ sơ tín dụng.

Trả chậm 10 ngày có bị nợ xấu không?

Theo quy định phân loại nợ hiện hành của các tổ chức tín dụng, khoản vay trả chậm trong khoảng 1–10 ngày thường chưa bị xếp vào nhóm nợ xấu , đặc biệt nếu khách hàng trước đó có lịch sử trả nợ đúng hạn và đây là lần chậm trả đầu tiên. Trong nhiều trường hợp, khoản vay vẫn được xếp vào nợ nhóm 1 – nợ đủ tiêu chuẩn .

Tuy nhiên, việc chậm thanh toán vẫn được ngân hàng ghi nhận trên hệ thống quản lý khoản vay và có thể được cập nhật lên Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) .

Những hệ quả người vay cần lưu ý

Dù chưa bị coi là nợ xấu, việc trả chậm vẫn có thể dẫn tới:

- Bị tính lãi phạt chậm trả , với mức lãi suất cao hơn lãi suất trong hạn theo hợp đồng tín dụng.

- Ảnh hưởng điểm tín dụng cá nhân , nhất là nếu tình trạng trả chậm lặp lại nhiều lần.

- Bị ngân hàng thẩm định chặt chẽ hơn khi vay vốn, mở thẻ tín dụng hoặc tham gia các chương trình trả góp trong tương lai.

Người vay nên làm gì khi đã trả chậm?

Để hạn chế tác động tiêu cực, khách hàng nên:

- Thanh toán ngay đầy đủ khoản nợ gốc và lãi phát sinh để đưa khoản vay về trạng thái bình thường.

- Chủ động liên hệ với ngân hàng để trao đổi, đặc biệt khi gặp khó khăn tạm thời về tài chính.

- Theo dõi thông tin tín dụng cá nhân trên CIC để đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác.

- Sử dụng dịch vụ trích nợ tự động hoặc nhắc lịch thanh toán, giúp tránh tái diễn tình trạng trả chậm.