Giá vàng hôm nay tăng mạnh, người mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải chú ý: Thông báo khẩn từ doanh nghiệp này!

Những ngày gần đây, giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh, kéo theo nhu cầu mua vàng của người dân gia tăng rõ rệt. Tuy nhiên, cùng với diễn biến "nóng" của thị trường, rủi ro lừa đảo cũng xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt thông qua các fanpage giả mạo thương hiệu vàng lớn trên mạng xã hội.

Theo khảo sát sáng nay 12/1, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp hiện được niêm yết quanh mức 160,0 – 162,0 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2,2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Đơn cử như Công ty SJC nâng giá và nhẫn lên khoảng 156,5 – 159 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tại nhà vàng Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt được niêm yết ở mức 158,7 – 161,7 triệu đồng/lượng, tăng trung bình 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Đây cũng là mức đỉnh mới của giá vàng nhẫn ghi nhận đến thời điểm hiện tại.

Giá vàng tăng liên tục khiến nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân tăng mạnh, nhiều thời điểm ghi nhận cảnh xếp hàng tại các cửa hàng vàng lớn. Trong bối cảnh đó, không ít người tiêu dùng có xu hướng tìm đến các kênh mua bán trực tuyến, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin và tâm lý "sợ lỡ sóng" của người mua.

Mới đây, một nạn nhân cho biết đã liên hệ mua vàng thông qua một fanpage có tích xanh, mang tên và hình ảnh tương tự một thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội. Sau khi trao đổi, người này được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, ảnh căn cước công dân và số lượng vàng cần mua với lý do làm hóa đơn giao dịch.

Để tăng tính thuyết phục, các đối tượng còn gửi hình ảnh cửa hàng thật, chèn mã QR chuyển khoản giả mạo vào hình ảnh giao dịch. Tin tưởng đây là kênh chính thống, nạn nhân đã chuyển số tiền 7,66 triệu đồng để mua 0,5 chỉ vàng. Sau đó, các đối tượng thông báo giao dịch bị "ghi sai nội dung" và hướng dẫn nạn nhân hủy giao dịch để được hoàn tiền.

Lợi dụng việc yêu cầu nạn nhân chia sẻ màn hình, các đối tượng từng bước dẫn dắt truy cập tài khoản ngân hàng, hướng dẫn tất toán các khoản tiết kiệm với lý do "xác định đúng tài khoản nhận tiền hoàn". Khi nhận thấy không thể tiếp tục thao túng, nhóm lừa đảo lập tức cắt liên lạc.Đây không chỉ là trường hợp duy nhất, thực tế ghi nhận nhiều người mua vàng cũng gặp phải tình trạng lừa đảo tượng tự, có khách hàng mất tời gần 100 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Trước tình trạng trên, hàng loạt nhà vàng lớn đã phát đi cảnh báo khẩn. Đơn cử như trước đó, nhà vàng Bảo Tín Minh Châu đã cảnh báo đến người mua vàng về việc xuất hiện nhiều fanpage giả mạo thương hiệu với kịch bản ngày càng tinh vi. Doanh nghiệp cho biết, các fanpage này sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nội dung, logo và màu sắc nhận diện của trang chính thức, thậm chí còn gắn tích xanh, khiến việc phân biệt thật – giả trở nên khó khăn ngay cả với khách hàng quen thuộc.

Nhà vàng này cũng khẳng định, các nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội với thông tin "mở nhận đặt vàng miếng Kim Gia Bảo – Phú Quý, bộ Tùng – Cúc – Trúc – Mai" không phải do doanh nghiệp phát hành. Nhà vàng này đồng thời nhấn mạnh không triển khai các chương trình đặt vàng online, miễn phí công, mua 1 tặng 1, giảm giá sâu bất thường hay livestream bán hàng không rõ nguồn gốc.

Không chỉ Bảo Tín Minh Châu, nhà vàng Bảo Tín Mạnh Hải cũng cho biết đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều fanpage giả mạo thương hiệu với thủ đoạn tương tự.

Các doanh nghiệp khuyến cáo người dân cần thận trọng khi giao dịch mua bán vàng trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, tuyệt đối không chuyển tiền và không cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh rõ nguồn thông tin.