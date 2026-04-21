Tài khoản phát sinh giao dịch 65.821.000 đồng: Công an lập tức liên hệ với người đàn ông ở nước ngoài

Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, mới đây, Công an phường Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền chuyển nhầm cho đúng chủ tài khoản.

Theo đó, Công an phường Tây Hoa Lư tiếp nhận tin báo của chị Vũ Thị Tân (sinh năm 1997, trú tại Tổ dân phố Đại Áng, phường Tây Hoa Lư) về việc tài khoản ngân hàng của chị nhận được số tiền 65.821.000 đồng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị Tân đã chủ động trình báo Cơ quan Công an để hỗ trợ, giúp đỡ trả lại tài sản.

Công an phường Tây Hoa Lư hỗ trợ, giúp đỡ người dân trao trả lại số tiền bị chuyển khoản nhầm. Ảnh: CQCA

Ngay sau khi nhận thông tin của người dân, Công an phường Tây Hoa Lư đã phối hợp, xác minh thông tin, hỗ trợ chị Tân trao trả lại số tiền trên cho anh Phạm Thành Công (hiện đang cư trú ở nước ngoài), là người chuyển nhầm tiền vào tài khoản của chị Tân.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Vũ Thị Tân là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Tinh thần nhanh chóng giúp đỡ hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm của Công an phường Tây Hoa Lư được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.