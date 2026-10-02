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Tài khoản VietinBank phát sinh giao dịch 140,2 triệu đồng lúc 11h40 với nội dung “NOP TIEN; Tai Quay”, chị Trần Thị Thuận SN 1981 lập tức báo công an

| | Sống

Tài khoản VietinBank phát sinh giao dịch 140,2 triệu đồng lúc 11h40 với nội dung “NOP TIEN; Tai Quay”, chị Trần Thị Thuận SN 1981 lập tức báo công an

Công an xã Thanh Sơn (Phú Thọ) phối hợp ngân hàng xác minh, hỗ trợ người dân hoàn trả 140,2 triệu đồng do một phụ nữ ở Quảng Ninh chuyển khoản nhầm.

Ngày 30/9, Công an xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phối hợp xác minh, hỗ trợ một người dân hoàn trả 140,2 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, ngày 27/9, chị Trần Thị Thuận, sinh năm 1981, ở xã Thanh Sơn đến Công an xã Thanh Sơn trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 140,2 triệu đồng. Giao dịch được thực hiện lúc 11h40 ngày 25/9 với nội dung “NOP TIEN; Tai Quay”.

Tài khoản VietinBank phát sinh giao dịch 140,2 triệu đồng lúc 11h40 với nội dung “NOP TIEN; Tai Quay”, chị Trần Thị Thuận SN 1981 lập tức báo công an- Ảnh 1.

Công an hỗ trợ người dân nhận lại số tiền không may chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Do không biết người chuyển cũng như nguồn gốc số tiền, bà Thuận đã chủ động trình báo cơ quan Công an, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Sơn đã phối hợp với Phòng giao dịch Thanh Sơn - Chi nhánh Bắc Phú Thọ, Ngân hàng VietinBank xác minh giao dịch.

Qua đó xác định người chuyển tiền là bà Nguyễn Thị Oanh, SN 1984, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh. Bà Oanh cho biết, trong quá trình thực hiện giao dịch đã ghi thiếu một số trong số tài khoản nên tiền bị chuyển nhầm. Khi đang rất lo lắng, tìm cách liên hệ để nhận lại số tiền, bà Oanh đã được lực lượng Công an hỗ trợ xác minh, kết nối với người nhận.

Sau khi xác minh, làm rõ thông tin, Công an xã Thanh Sơn đã hướng dẫn các bên thực hiện việc hoàn trả. Ngày 29/9, bà Thuận đã hoàn trả đầy đủ 140,2 triệu đồng cho bà Oanh.

Qua vụ việc, Công an xã Thanh Sơn khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm hoặc không rõ nguồn gốc cần bình tĩnh, không tự ý sử dụng; chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý, bảo đảm quyền lợi của các bên.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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