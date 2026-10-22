Tái khởi công tòa nhà cao gấp 2 lần Landmark 81 sau gần 7 năm đình trệ: Bỏ thêm hơn 49.000 tỷ đồng, đã xây đến tầng 116, nhắm hoàn thành năm 2028

Tòa nhà Jeddah Tower được thiết kế cao khoảng 1.008 m, hướng tới vượt Burj Khalifa tại Dubai, công trình cao 828 m, để trở thành tòa nhà cao nhất thế giới. Dự án là hạng mục trung tâm của khu đô thị Jeddah Economic City, nằm bên bờ Biển Đỏ.

Theo thông báo của Kingdom Holding Company, Jeddah Economic Company (JEC), doanh nghiệp phát triển dự án, đã ký thỏa thuận với Saudi Binladin Group để tiếp tục xây dựng tòa nhà này. Hợp đồng có giá trị 7,2 tỷ riyal Saudi Arabia, tương đương khoảng 1,9 tỷ USD (49.457 tỷ đồng), với thời gian thực hiện dự kiến 42 tháng.

Trong số này, khoảng 1,1 tỷ riyal đã được thanh toán cho các hạng mục xây dựng hoàn thành trước đó. JEC cho biết phần kinh phí còn lại sẽ được thu xếp từ nguồn vốn nội bộ và các khoản vay ngân hàng.

Dự án đình trệ khi mới hoàn thành 63 tầng

Tòa nhà được xây đến tầng 63 thì bị dừng trước khi tái khởi công sau 7 năm.

Jeddah Tower được công bố năm 2011, với tham vọng xây dựng công trình cao hơn 1.000 m. Tuy nhiên, tiến độ liên tục bị lùi và dự án dừng thi công vào đầu năm 2018, khi mới hoàn thành 63 trong tổng số 157 tầng theo thiết kế.

Theo CNN, đến năm 2017, công trình đã đạt khoảng 1/3 chiều cao dự kiến. Sau đó, chiến dịch chống tham nhũng tại Saudi Arabia, trong đó một số nhân vật chủ chốt liên quan đến nhà thầu chính và tập đoàn đồng tài trợ bị bắt, đã ảnh hưởng đến dự án. Hoạt động xây dựng toà nhà vẫn tiếp tục trong một thời gian trước khi dừng hẳn.

Đến tháng 10/2024, JEC ký thỏa thuận với Saudi Binladin Group để nối lại việc xây dựng. Quá trình thi công sau đó được khôi phục, đưa công trình trở lại đường đua giành danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới.

Tòa nhà đã đạt độ cao khoảng 466 m, đã triển khai lắp mặt dựng

Theo Gulf News, đến tháng 9/2026, toàn nhà Jeddah Tower đạt khoảng 466 m, tương ứng 116 tầng, còn 41 tầng so với thiết kế 157 tầng. Trong năm 2026, công trình lần lượt đạt khoảng 80 tầng vào tháng 1, 100 tầng vào tháng 4 và 113 tầng, cao 454 m, vào đầu tháng 9.

Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng kết cấu, dự án đã bắt đầu lắp đặt mặt dựng kính và triển khai các hạng mục cơ điện phục vụ giai đoạn hoàn thiện. Theo thiết kế, tòa nhà sẽ tích hợp căn hộ, văn phòng, khách sạn Four Seasons và đài quan sát ở độ cao khoảng 630 m, hướng ra thành phố Jeddah và Biển Đỏ.

Sau khi hoàn thành đây sẽ là tòa tháp cao nhất thế giới.

Dù việc thi công được nối lại, dự án vẫn chịu sức ép về chi phí và tiến độ. Gulf News cho biết, chi phí mua sắm và xây dựng tăng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai. Chủ đầu tư hiện đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2028.

Jeddah Tower cũng nằm trong quy hoạch Jeddah Economic City, khu đô thị có tổng diện tích khoảng 5,3 triệu m². Giai đoạn đầu của dự án đô thị có diện tích khoảng 1,3 triệu m², với các hạng mục hạ tầng như điện, nước, thoát nước và kết nối internet tốc độ cao.

Việc thi công được nối lại giúp Jeddah Tower tiến thêm một bước sau nhiều năm đình trệ. Tuy nhiên, công trình vẫn còn 41 tầng phải hoàn thành, cùng các hạng mục lắp đặt và hoàn thiện. Mốc cuối năm 2028 hiện là mục tiêu của chủ đầu tư, chưa phải thời điểm hoàn thành thực tế.

Nếu được xây dựng đúng thiết kế, Jeddah Tower sẽ vượt Burj Khalifa về chiều cao và thiết lập kỷ lục mới cho các công trình nhà cao tầng trên thế giới.