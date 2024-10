Tài sản 20 người giàu nhất TTCK 9 tháng đầu năm: Ông Trương Gia Bình, ông Nguyễn Đức Tài tăng gần 5.000 tỷ, vợ con ông Hồ Hùng Anh mỗi người tăng 50%

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tháng 9 với một phiên giao dịch tương đối ảm đạm. Kết phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 (30/9), VN-Index giảm nhẹ gần 3 điểm về 1.287,94 điểm.

Dù vậy, tính từ đầu năm tới nay, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn kết thúc 9 tháng đầu năm 2024 tích cực với chỉ số VN-Index đã tăng 158,01 điểm, từ đó, mang hàng nghìn tỷ đồng trở về tài khoản của loạt đại gia sàn chứng khoán.

Tại ngày 30/9/2024, top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán sở hữu khối tài sản hơn 360.000 tỷ đồng, tăng hơn 22.000 tỷ đồng so với phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023.

Hai vị trí đầu tiên vẫn tiếp tục là tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tỷ phú Trần Đình Long. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản chứng khoán 94.300 tỷ đồng, tăng khoảng 1.800 tỷ đồng so với cuối quý 2 nhưng giảm 5.800 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương ứng giảm 6%. Ông Trần Đình Long sở hữu 43.500 tỷ đồng, tăng khoảng 1.600 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương ứng tăng 4%.

Với đà tăng trưởng tích cực của cả cổ phiếu MSN và cổ phiếu TCB, khối tài sản của ông Hồ Hùng Anh đã tăng 15% so với hồi đầu năm lên 24.800 tỷ đồng, là người giàu thứ 3 sàn chứng khoán, tăng 2 bậc so với năm 2023. Vợ con ông Hồ Hùng Anh cũng ghi nhận tài khoản tăng mạnh, cụ thể, mỗi người ghi nhận tài sản tăng 2.900 tỷ so với hồi đầu năm, đưa bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ ông Hồ Hùng Anh lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 8.900 tỷ đồng (tăng 49%) và 2 người con đồng vị trí thứ 13 với 8.300 tỷ đồng (tăng 52%).

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang cũng ghi nhận tài sản tăng 14% so với hồi đầu năm lên 23.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, người có tài sản tăng tốt nhất trong 9 tháng đầu năm là ông Trương Gia Bình với việc cổ phiếu FPT đã tăng tốt trong nửa đầu năm. Theo đó, tài sản của ông Trương Gia Bình đã tăng thêm 5.200 tỷ (tăng 61%) lên 13.800 tỷ đồng.

Một đại gia nữa cũng có tài sản tăng khá cao trong 9 tháng đầu năm là ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Thế giới di động với khối tài sản tăng thêm 4.600 tỷ, tăng 57% lên 12.700 tỷ đồng. Khối tài sản của ông Trần Lê Quân - Founder của Thế giới di động cũng tăng 59% lên 7.900 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, người có tài sản giảm mạnh nhất là Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn. Trong 9 tháng đầu năm, ông Nhơn mất 4.400 tỷ đồng, giảm 39% so với hồi đầu năm còn lại 6.800 tỷ đồng.

Một số người khác cũng có tài sản giảm nhưng chỉ giảm vài % là ông Phạm Nhật Vượng và vợ (giảm 6%), ông Nguyễn Văn Đạt (giảm 6%) và bà Trương Thị Lệ Khanh (giảm 3%).