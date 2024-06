Tại sao cây bao báp được coi là báu vật của châu Phi nhưng sau khi du nhập vào Trung Quốc lại trở thành 'phế phẩm'?

Tại châu Phi, cây bao báp được tôn kính như một báu vật quý giá. Với thân cây to lớn, sần sùi, có thể chứa hàng nghìn lít nước, nó đóng vai trò như nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nơi trú ẩn cho con người và động vật trong mùa khô khắc nghiệt. Lá, quả và hoa của cây cũng được sử dụng làm thực phẩm, thuốc men và nguyên liệu dệt may. Hơn thế nữa, cây bao báp còn mang giá trị văn hóa và tâm linh sâu sắc. Nó là biểu tượng của sức mạnh, sự trường thọ và may mắn. Nhiều truyền thuyết, nghi lễ và lễ hội được tổ chức quanh cây bao báp, gắn kết con người với thiên nhiên và cộng đồng.