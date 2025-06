Tại sao cung nữ luôn phải nhịn đói dù sống trong cung điện sang trọng?

Sống trong cung đình, các cung nữ phải tuân theo hệ thống quy tắc khắt khe, đặc biệt là thói quen ăn uống. Mặc dù cung đình được biết đến như nơi đầy đủ nhất với các loại cao lương mỹ vị, nhưng những món ăn ngon lành chỉ được dành cho hoàng đế, phi tần và các thành viên hoàng tộc, trong khi cung nữ và thái giám lại phải chịu những hạn chế nghiêm ngặt.

Một trong những lý do chính mà các cung nữ không được ăn no là để tránh những tình huống không thuận lợi có thể xảy ra khi đang phục vụ chủ nhân. Nếu ăn quá no, có khả năng cao sẽ gặp phải tình trạng khó chịu như ợ hay xì hơi - điều này là đại bất kính.

Ngoài ra, do không có điều kiện vệ sinh thuận lợi trong Tử Cấm Thành, việc ăn quá no chỉ càng khiến cho họ gặp khó khăn trong việc duy trì sự lịch sự.

Sống trong cung đình, các cung nữ phải tuân theo một hệ thống quy tắc hết sức khắt khe. (Ảnh: Sohu)

Thời gian ăn uống của các cung nữ cũng rất hạn chế, chỉ khoảng 8 phút cho mỗi bữa. Họ thường xuyên trong trạng thái đói, bởi công việc hầu hạ liên tục từ sáng cho đến khuya, thậm chí có khi phải nhịn ăn cho đến sáng hôm sau.

Những quy định này không chỉ là những yêu cầu thể chất mà còn là những kỳ vọng từ tầng lớp thống trị, nơi mà mọi hành động của họ đều phải được kiểm soát chặt chẽ.

Dù vậy, cuộc sống của các cung nữ không hoàn toàn bi kịch. Thỉnh thoảng, họ cũng sẽ được ban thưởng những món ăn thừa từ bữa ăn của chủ nhân. Đây không chỉ là ân huệ mà còn là cách tránh lãng phí cho cung đình. Các món ăn mà họ nhận được cũng thường thay đổi theo mùa, như sủi cảo vào mùa xuân, bánh trôi trong lễ Đoan Ngọ hay bánh trung thu trong dịp lễ hội.

Con đường trở thành cung nữ không hề đơn giản. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, con đường trở thành cung nữ không hề đơn giản. Hàng ngàn phụ nữ phong kiến xưa liều lĩnh bước vào cuộc sống mà nhiều người tưởng tượng là đầy vinh quang nhưng thực chất lại chứa đựng nhiều khó khăn và thử thách.

Họ phải học cách sống trong sự giám sát liên tục, phải chiều lòng mọi yêu cầu của chủ nhân trong khi bản thân họ thường xuyên phải chịu đựng đói khát.

Dù có những bữa tiệc hay món ăn phong phú được thưởng thức tại cung đình, nhưng cuộc sống của các cung nữ vẫn luôn bị ràng buộc bởi các quy định ngặt nghèo, có khi đến mức làm thay đổi cả cách họ suy nghĩ và cảm nhận về sự tự do trong cuộc sống hàng ngày.

Cuộc sống trong cung không chỉ là thử thách về thể chất mà còn là cuộc chiến tâm lý đối với mỗi cung nữ trong suốt quãng đời của họ.