Tòa nhà 25 tầng khiến 1,4 tỷ dân Trung Quốc "lú luôn"

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc viral hình ảnh về một tòa nhà có kiến trúc độc đáo tại Nam Ninh (Quảng Tây). Công trình nhanh chóng trở thành điểm check-in thu hút đông đảo người ghé thăm, không chỉ bởi lớp graffiti (vẽ nghệ thuật đường phố) phủ kín mặt tiền mà còn nhờ thiết kế bậc thang độc đáo, nhìn từ xa như một ngọn đồi nhân tạo giữa lòng đô thị.

Tòa nhà này có tên là Huaxing Times Plaza - một công trình cao 25 tầng, kết hợp chức năng thương mại và nhà ở. Phần dưới là khu mua sắm, phía trên là căn hộ và văn phòng. Điều khiến tòa nhà trở nên nổi tiếng là nhờ thiết kế khác lạ, một mặt của tòa nhà có dạng bậc thang ngoài trời, mỗi tầng đều có lối cầu thang riêng và khoảng sân mở.

Nhìn từ trên cao có thể thấy, tòa Huaxing Times Plaza có các tầng xếp chồng theo dạng ziczac, tạo nên một chuỗi ban công kết hợp sân thượng liên hoàn, kết nối bằng cầu thang ngoài trời. Mỗi tầng đều có bố cục giống nhau vừa đảm bảo lối thoát hiểm, vừa tận dụng làm không gian sinh hoạt, nghỉ chân.

Không chỉ gây chú ý bởi kết cấu kiến trúc, mặt tường của các khu sân ngoài trời còn được phủ kín graffiti với đủ màu sắc và phong cách khác nhau. Từ chữ viết, hình vẽ ngẫu hứng cho tới những mảng màu trừu tượng, tất cả tạo nên cảm giác phóng khoáng, trẻ trung, khiến tòa nhà càng thêm "nghệ cả củ".

Bên cạnh những lời trầm trồ, không ít người thừa nhận bị "lú" khi lần đầu nhìn thấy tòa nhà, khó phân biệt đâu là mặt trước, đâu là mặt sau, đâu là lối đi chính. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây lại là một trong những thiết kế thoát hiểm ngoài trời trực quan và hiệu quả nhất mà họ từng thấy.

Các bậc thang rộng, thoáng, kết nối liên tục từ trên xuống dưới, giúp việc di chuyển trở nên dễ dàng hơn trong các tình huống khẩn cấp. Với một số cư dân mạng, tòa Huaxing Times Plaza thậm chí còn được xem là ví dụ thú vị cho cách kết hợp giữa công năng, an toàn và thẩm mỹ trong kiến trúc đô thị hiện đại.

Theo chia sẻ của một số tiểu thương đang kinh doanh trong tòa nhà, trước đây khu vực này khá yên ắng, lượng khách không quá đông. Tuy nhiên, sau khi những hình ảnh và video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ngày càng nhiều người tìm đến để chụp ảnh, ngắm hoàng hôn hoặc khám phá từng tầng bậc của công trình.

