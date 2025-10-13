Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nhiều thành phố ở Trung Quốc ngày càng thay da đổi thịt với những tòa cao ốc hiện đại và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Tuy nhiên, đằng sau sự phát triển đó là không ít câu chuyện phức tạp xoay quanh việc giải phóng mặt bằng. Điển hình là trường hợp của gia đình bà Dương ở khu Long Hoa, Thâm Quyến, khi căn nhà 7 tầng của họ suốt nhiều năm trở thành “vật cản” duy nhất khiến dự án đô thị quy mô lớn bị đình trệ.

Theo Baijiahao, ngôi nhà của bà Dương có diện tích sàn là 120m², diện tích xây dựng hơn 1.000m², nằm gần ga xe lửa Bắc Thâm Quyến - một trong những khu vực được xem là “tấc đất tấc vàng” của thành phố. Nhiều năm trước, bà Dương đã bỏ ra khoảng 180.000 NDT (hơn 666 triệu đồng) để mua khu đất này và xây dựng tòa nhà 7 tầng làm nơi ở và cho thuê.

Ảnh: Baijiahao

Khi chính quyền triển khai kế hoạch mở rộng đô thị, khu vực này nằm trong phạm vi cần quy hoạch. Điều này buộc các hộ dân phải di dời để nhường đất cho dự án mới. Thời điểm đó, chủ đầu tư đã đưa ra mức bồi thường 20 triệu NDT (hơn 74 tỷ đồng), con số được cho là khá cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, bà Dương kiên quyết từ chối, cho rằng tài sản của mình có giá trị lớn hơn nhiều lần.

Ban đầu, không chỉ nhà bà Dương mà còn có 3 hộ dân khác cũng quyết tâm bám trụ, không chịu rời đi dù đã được vận động, giải thích và thương lượng nhiều lần. Bất chấp nỗ lực của chính quyền và nhà đầu tư, 4 căn nhà vẫn sừng sững giữa khu vực đã bị giải tỏa gần như hoàn toàn. Sự cố chấp của các hộ dân khiến dự án rơi vào tình trạng bế tắc.

Theo thời gian, 3 trong 4 hộ dân đã lần lượt chấp nhận khoản bồi thường và chuyển đi. Duy chỉ có gia đình bà Dương vẫn kiên định giữ lập trường, khước từ mọi đề nghị trong suốt nhiều năm liền. Ngôi nhà 7 tầng của bà, nằm chơ vơ giữa khu đất trống, trở thành “ngôi nhà đinh” nổi tiếng nhất tỉnh Quảng Đông.

Ảnh: Baijiahao

Trong suốt nhiều năm, hai bên tiến hành hàng chục cuộc thương lượng nhưng đều bất thành. Mỗi lần thương thảo đổ vỡ, công trình xung quanh lại bị bỏ hoang thêm một thời gian dài, khiến khu vực vốn sầm uất ngày nào trở nên vắng lặng và xuống cấp. Dư luận địa phương gọi bà Dương là “người phụ nữ cứng đầu nhất Quảng Đông”, trong khi một số ý kiến khác cho rằng bà chỉ đang bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Vào tháng 11 năm 2017, gia đình bà Dương cuối cùng đã đồng ý thỏa thuận bồi thường. Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ này được đền bù 130 triệu NDT (hơn 481 tỷ đồng), cao gấp 6,5 lần con số ban đầu. Đây cũng là mức bồi thường “kỷ lục” trong lịch sử các vụ giải tỏa dân cư tại Quảng Đông.

Ngay sau khi hai bên thống nhất, ngôi nhà 7 tầng của bà Dương được phá dỡ, mở đường cho dự án đô thị tiếp tục triển khai. Câu chuyện về “nhà đinh” này cũng khép lại sau gần một thập kỷ bế tắc.