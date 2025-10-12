15 năm đóng 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm, người đàn ông nhận tin sét đánh trên giường bệnh: Công ty bảo hiểm từ chối chi trả!

Suốt 15 năm qua, ông Lưu Kiến Quân (52 tuổi) - Một kỹ sư cơ khí sống tại Quảng Châu, luôn tự hào vì mình là người biết lo xa. Năm 37 tuổi, khi công việc đang ổn định, thu nhập khoảng 20.000 NDT/tháng (khoảng 66 triệu đồng), ông ký hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với một công ty bảo hiểm lớn, với mức phí đóng hàng năm bằng thu nhập 1 tháng.

Ở thời điểm đó, ông cho rằng gói bảo hiểm ấy là vừa sức với mình. Thực tế cũng chứng minh điều tương tự. Suốt 15 năm qua, ông luôn đóng phí bảo hiểm đúng hạn, chưa từng chậm dù chỉ 1 ngày. Tính đến nay, tổng số tiền ông Lưu đóng đã gần 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) - Một con số không nhỏ với người lao động trung lưu.

“Chẳng biết có bệnh tật gì không, nếu có thì cũng đỡ day dứt vì làm khổ bà với các con” - Ông Lưu từng nói với vợ. Với ông, bảo hiểm là cái thứ phải mua dù chẳng ai mong sẽ có lúc dùng đến.

Nhưng đúng là cuộc đời khó biết hết chữ ngờ. Dù là người sống rất lành mạnh, không thuốc lá, hiếm khi rượu bia, ngày nào cũng đều đặn chạy bộ chừng 5km, vậy mà ông Lưu vẫn lâm bệnh nặng. Cuối năm ngoái, ông Lưu phát hiện mình mắc ung thư tuyến tụy. Khi nghe tin, cả gia đình rụng rời tay chân. Sau vài ngày định thần trước khi nhập viện điều trị, ông Lưu cẩn thận lấy toàn bộ hồ sơ bảo hiểm ra, nộp đơn yêu cầu chi trả quyền lợi, khá chắc chắn khoản bảo hiểm 500.000 NDT (gần 1,7 tỷ đồng) sẽ giúp ông trang trải viện phí, giảm gánh nặng cho vợ con.

Ảnh minh họa

Khoảng 1 tháng sau khi nộp đơn yêu cầu bồi thường, ông Lưu nhận tin sét đánh ngang tai ngay trên giường bệnh: Công tư bảo hiểm từ chối chi trả. Lý do được ghi trong văn bản gửi về như sau: “Chủ hợp đồng bảo hiểm đã vi phạm nghĩa vụ trung thực khi kê khai thông tin sức khỏe ban đầu”.

Cụ thể, trong hồ sơ đăng ký bảo hiểm 15 năm trước, có một mục hỏi: “Trong vòng 5 năm qua, ông/bà có từng được chẩn đoán hoặc điều trị bệnh về gan, mật, tụy không?”. Ông Lưu đã tick vào ô “Không”. Nhưng trong bệnh án cũ mà công ty bảo hiểm thu thập được, trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát năm ông Lưu 29 tuổi, bác sĩ có lưu ý: “Men gan cao, hạn chế rượu bia, khám lại sau 6 tháng”.

Sau lần đó, ông Lưu cũng điều chỉnh chế độ ăn, cách sinh hoạt và hoàn toàn khỏe mạnh trong những lần khám về sau. Ông thậm chí còn chẳng nhớ mình từng bị chẩn đoán là men gan cao nên không khai báo với công ty bảo hiểm.

Bị từ chối chi trả quyền lợi, ông Lưu giận dữ cho rằng công ty đang “đánh tráo khái niệm”, vì ông hoàn toàn không cố tình gian dối, chưa kể, chẩn đoán men gan cao của ông là từ tận 7 năm trước khi ông đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm, cũng chẳng hề liên quan đến căn bệnh ung thư mà ông đang mắc phải.

Dẫu vậy, theo quy định, điều khoản trung thực tuyệt đối là nền tảng bắt buộc của hợp đồng bảo hiểm. Chỉ cần có sai sót trong khai báo, dù không cố ý, công ty vẫn có quyền từ chối chi trả nếu chứng minh được yếu tố “thông tin không chính xác ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro”.

Không chấp nhận, ông Lưu quyết thuê luật sư, khởi kiện công ty bảo hiểm ra tòa. Suốt 6 tháng tranh tụng, vụ án thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người cho rằng bên phía bảo hiểm quá máy móc. Nhưng tòa án cuối cùng vẫn phán quyết bảo hiểm không có nghĩa vụ chi trả, vì hợp đồng ngay từ đầu đã bị vô hiệu do thông tin sai lệch.

Cái kết khiến ông Lưu sụp đổ. Dù đáp ứng thuốc và cũng vượt qua căn bệnh ung thư, nhưng cú shock với bản hợp đồng bảo hiểm suốt 15, vẫn là “vết thương” mà ông Lưu chưa thể vượt qua

“Cuối cùng, tôi vẫn là gánh nặng tài chính của vợ con” - Ông Lưu cay đắng thừa nhận.

Vụ việc của ông Lưu trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Một số chuyên gia bảo hiểm cho rằng đây là bài học đắt giá: Người tham gia bảo hiểm cần hiểu rõ và khai báo chính xác mọi thông tin sức khỏe, dù là bệnh nhỏ hay đã khỏi. Vì chỉ một chi tiết sai lệch, dù vô tình, cũng có thể khiến toàn bộ hợp đồng mất hiệu lực. Ngược lại, các công ty bảo hiểm cũng bị kêu gọi nên linh hoạt hơn trong đánh giá rủi ro, tránh áp dụng điều khoản một cách cứng nhắc.

Giờ đây, mỗi khi ai đó nhắc đến bảo hiểm, nhiều người lại nhớ đến câu chuyện đáng buồn và đáng tiếc của ông Lưu.