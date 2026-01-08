Khi được ai đó cảm ơn, đừng chỉ đáp lại “không có gì”: Có 3 cách trả lời thể hiện EQ cao, dễ được yêu mến

Trong cuộc sống thường ngày, việc giúp đỡ người khác và nhận lại lời cảm ơn là điều rất quen thuộc. Phản xạ phổ biến của nhiều người là đáp lại bằng một câu ngắn gọn “Không có gì”. Cách trả lời này không sai nhưng lại khá trung tính, thiếu chiều sâu cảm xúc và khó tạo ấn tượng tích cực.

Trên thực tế, những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường biết tận dụng khoảnh khắc này để nuôi dưỡng mối quan hệ. Tùy đối tượng và hoàn cảnh, họ lựa chọn cách đáp lại phù hợp, vừa thể hiện sự tinh tế, vừa khiến đối phương cảm thấy được kết nối và trân trọng hơn. Dưới đây là ba cách trả lời lời cảm ơn được xem là “cao tay”, giúp tăng thiện cảm và làm cho các mối quan hệ trở nên bền chặt hơn.

Với người thân thiết: Đáp lại hài hước để tăng sự gắn bó

Trong các mối quan hệ gần gũi như bạn bè thân hay người trong gia đình, việc quá khách sáo đôi khi lại tạo ra cảm giác xa cách. Sự thoải mái và tính hài hước chính là “chất keo” giúp các mối quan hệ thân thiết trở nên bền vững.

Ảnh minh hoạ

Thay vì đáp lại bằng “không có gì”, bạn có thể chọn những câu nói vui vẻ, dí dỏm như: “Điều tôi cần không phải lời cảm ơn, mà là một cuộc gặp cuối tuần này!”,“Cả đời này anh/em phải cảm ơn tôi rồi” hoặc “Thế thì lần sau nhớ giúp lại tôi nhé”...

Những lời đáp mang tính đùa vui không chỉ xóa bỏ khoảng cách, mà còn tạo ra cảm giác thân mật, tự nhiên. Thực tế cho thấy, các mối quan hệ bền chặt thường không quá câu nệ hình thức mà được xây dựng trên sự thoải mái và tin cậy lẫn nhau.

Với người chưa quá thân: Nhấn mạnh sự hỗ trợ lẫn nhau

Trong các mối quan hệ xã hội thông thường như đồng nghiệp, hàng xóm hay người quen, cách đáp lại lời cảm ơn nên thể hiện tinh thần hợp tác và thiện chí lâu dài.

Ảnh minh hoạ

Một câu trả lời phù hợp có thể là “Thực ra bạn cũng giúp tôi rất nhiều, mong sau này chúng ta tiếp tục hỗ trợ nhau”, “Không có gì đâu, hy vọng sau này chúng ta còn nhiều dịp giúp đỡ lẫn nhau”...

Theo tâm lý học, các mối quan hệ được duy trì nhờ sự trao đổi qua lại về thời gian, năng lượng, thông tin và cảm xúc. Khi hai bên sẵn sàng nhờ đến sự giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau, mối quan hệ mới có cơ hội phát triển.

Với người lớn tuổi hoặc ân nhân: Thể hiện sự khiêm nhường và trân trọng

Khi nhận lời cảm ơn từ người lớn tuổi, cấp trên hoặc ân nhân, cách đáp lại nên thể hiện sự tôn trọng và biết ơn, thay vì chỉ nói cho qua chuyện.

Bạn có thể nói: “Không có gì đâu ạ, cháu rất vui được giúp khi cần”, “Được hỗ trợ bác/anh/chị là niềm vui, mong có dịp tiếp tục được giúp đỡ”...

Ảnh minh hoạ

Lòng biết ơn từ hai phía chính là nền tảng của các mối quan hệ bền vững. Theo nhà tâm lý học người Mỹ Martin Seligman, việc thực hành lòng biết ơn không chỉ cải thiện chất lượng các mối quan hệ mà còn góp phần nâng cao hạnh phúc cá nhân.

Một nghiên cứu kéo dài 20 năm cũng chỉ ra rằng, những đứa trẻ học được lòng biết ơn từ nhỏ sẽ có giấc ngủ ngon hơn, trạng thái tâm lý tốt hơn và sự phát triển toàn diện tốt hơn. Đồng thời, họ ít có khả năng trải qua các trạng thái tâm lý tiêu cực như trầm cảm và lo âu, hiếm khi có hành vi bạo lực, có nhiều bạn bè hơn, hôn nhân tương đối hạnh phúc và có khả năng sống hòa thuận với xã hội tốt hơn.