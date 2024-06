Khi máy bay khi gặp phải tình huống khẩn cần phải hạ cánh ngay, việc xả nhiên liệu là một thủ tục quan trọng, cực kỳ cần thiết.

Tại sao máy bay phải xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn cấp?

Thủ tục này không chỉ giúp giảm trọng lượng của máy bay mà còn đảm bảo an toàn cho hành khách, phi hành đoàn và cả chính chiếc máy bay. Dưới đây là các lý do cụ thể lý giải tại sao máy bay phải xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn cấp:

Giảm trọng lượng

Máy bay có 2 chỉ số trọng lượng quan trọng: Trọng lượng cất cánh tối đa (MTOW) và trọng lượng hạ cánh tối đa (MLW). Trọng lượng cất cánh tối đa thường lớn hơn trọng lượng hạ cánh tối đa. Nếu máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh hoặc trong khi đang chở đầy nhiên liệu, trọng lượng của máy bay có thể vượt quá MLW.

Lý do quan trọng nhất khiến máy bay phải xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn cấp là giảm trọng lượng. Máy bay được thiết kế để hạ cánh dưới trọng lượng an toàn nhất định, việc còn quá nhiều nhiên liệu có thể làm tăng áp lực lên hệ thống hạ cánh và các bộ phận khác khi tiếp xúc với mặt đất. Trọng lượng quá lớn có thể làm hỏng bánh xe khi hạ cánh hoặc làm cho máy bay hạ cánh quá nhanh, gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Tại sao máy bay phải xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn cấp? (Ảnh: Simpleflying)

Ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ

Một trong những rủi ro lớn mà máy bay cần hạ cánh khẩn cấp phải đối mặt là nguy cơ cháy nổ. Nhiên liệu còn lại trong máy bay có thể gây cháy nổ khi tiếp xúc với các bề mặt nóng của động cơ hoặc điện từ trong quá trình hạ cánh khẩn cấp. Việc xả nhiên liệu giúp giảm thiểu nguy cơ này, bảo vệ an toàn cho hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên mặt đất.

Tuân thủ quy định hàng không

Các quy định hàng không quốc tế yêu cầu máy bay phải hạ cánh dưới trọng lượng an toàn. Việc xả nhiên liệu là một biện pháp cần thiết để tuân thủ các quy định này và đảm bảo an toàn bay. Điều này nằm trong các quy định về an toàn bay và phòng ngừa sự cố trong tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, xả nhiên liệu cũng là một phần trong các quy trình khẩn cấp được đào tạo cho phi hành đoàn.

Việc tuân thủ các quy định này không chỉ bảo đảm an toàn cho chuyến bay mà còn giúp tránh các hình phạt pháp lý và tài chính.

Giảm thiệt hại và chi phí sửa chữa

Việc hạ cánh với trọng lượng vượt quá MLW có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho máy bay, khiến chi phí sửa chữa lớn và thời gian bảo trì kéo dài. Xả nhiên liệu giúp tránh những thiệt hại này, tiết kiệm chi phí và giảm thời gian máy bay phải ngừng hoạt động để sửa chữa.

Bảo vệ môi trường

Mặc dù việc xả nguyên liệu gây lo ngại về tác động môi trường, các cơ quan hàng không và môi trường vẫn yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo quy trình xả nhiên liệu được thực hiện một cách an toàn và có kiểm soát, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.

Việc xả nhiên liệu thường chỉ diễn ra ở độ cao lớn và xa các khu dân cư. Nhiên liệu được xả ra trên cao sẽ bốc hơi trước khi chạm đất, giảm thiểu tác động xấu lên môi trường xung quanh.

Ngoài ra, nhiều máy bay thương mại có hệ thống vòi phun nhiên liệu đặc biệt được thiết kế trên cánh. Việc phun nhiên liệu này cũng được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay phải xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn cấp. (Ảnh: The Telegraph)

Chuẩn bị cho hành động khẩn cấp

Việc xả nhiên liệu cũng lnằm trong quy trình chuẩn bị cho các hành động khẩn cấp khác. Đây là một phần của quy trình chuẩn bị và phòng ngừa để đảm bảo rằng máy bay sẽ hạ cánh an toàn, hiệu quả trong mọi tình huống khẩn cấp.

Tóm lại, máy bay phải xả nhiên liệu trước khi hạ cánh khẩn cấp không chỉ đơn giản là biện pháp giảm trọng lượng mà còn để bảo vệ an toàn cho tất cả những người liên quan đến chuyến bay và tuân thủ các quy định hàng không quốc tế, giảm nguy cơ sự cố, bảo vệ môi trường.