Tại sao thu nhập càng cao lại càng khó tiết kiệm? Lý do sẽ khiến bạn bất ngờ!

1. Tâm lý "mình xứng đáng hơn trước"

Khi thu nhập tăng, con người thường có xu hướng "tự thưởng" cho nỗ lực của bản thân bằng những món đồ, trải nghiệm hay dịch vụ tốt hơn.

Ví dụ, trước đây bạn ăn trưa 40.000 đồng thì giờ chọn suất 80.000 đồng; trước đi xe máy thì nay muốn đổi sang ô tô; trước thuê căn hộ 6 triệu thì giờ chọn 12 triệu vì "có điều kiện hơn".

Những thay đổi nhỏ ấy cộng dồn theo thời gian khiến chi tiêu tăng tỷ lệ thuận với thu nhập, làm giảm khả năng tích lũy.

2. Ảnh hưởng từ môi trường và so sánh xã hội

Khi thu nhập cải thiện, bạn có xu hướng tiếp xúc với nhóm bạn, đồng nghiệp hoặc môi trường sống có mức chi tiêu cao hơn.

Sự so sánh vô hình khiến nhiều người "nâng chuẩn" cuộc sống của mình để không cảm thấy thua kém. Hệ quả là chi tiêu tăng, đôi khi vượt khỏi khả năng thực tế.

3. Cảm giác an toàn tài chính giả tạo

Thu nhập cao mang lại cảm giác kiểm soát và an toàn tạm thời, khiến nhiều người mất cảnh giác với chi tiêu nhỏ lặp lại.

Họ dễ dàng quẹt thẻ nhiều hơn, đăng ký thêm dịch vụ định kỳ (gym, streaming, du lịch ngắn hạn...) mà không tính toán kỹ. Kết quả là dù lương tăng, cuối tháng vẫn không dư tiền.

4. Thiếu kế hoạch tài chính rõ ràng

Một nguyên nhân phổ biến khác là không xác định giới hạn chi tiêu và mục tiêu tiết kiệm cụ thể. Khi không có "mức trần" cho từng khoản, mọi chi tiêu đều trở nên hợp lý trong khoảnh khắc — đặc biệt với những người có thu nhập khá.

Nếu không duy trì nguyên tắc "tiết kiệm trước – chi tiêu sau", thì lối sống sẽ tự động mở rộng theo túi tiền, và bạn khó có thể tích lũy dù thu nhập bao nhiêu.

5. Lối sống tiện nghi trở thành "chuẩn mới"

Khi đã quen với mức sống cao hơn, việc quay trở lại lối sống tiết kiệm cũ trở nên rất khó. Con người dễ "nghiện" sự tiện nghi: ăn ngon hơn, ở rộng hơn, mua đồ tốt hơn… và coi đó là bình thường.

Chính vì vậy, đường cong chi tiêu luôn đi lên, hiếm khi đi xuống, trừ khi có biến cố tài chính.

Thu nhập cao không đồng nghĩa với tài chính vững mạnh. Nếu chi tiêu tăng song song với thu nhập, bạn vẫn sẽ rơi vào vòng lặp "làm bao nhiêu – hết bấy nhiêu".

Cách duy nhất để thoát khỏi hiệu ứng lối sống leo thang là giữ tỷ lệ tiết kiệm cố định (ít nhất 20%), nâng cấp lối sống có chọn lọc, và đặt ưu tiên cho mục tiêu dài hạn thay vì cảm xúc nhất thời.