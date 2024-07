Tại sao tiếp viên của rất nhiều hãng hàng không luôn quàng khăn lụa quanh cổ khi đi máy bay?

Ở một số hãng hàng không, đặc biệt là các hãng hàng không châu Á, khăn lụa còn mang ý nghĩa văn hóa và truyền thống. Ví dụ, tại Việt Nam, khăn lụa may mắn được xem như biểu tượng cho sự may mắn, bình an và thịnh vượng. Việc nữ tiếp viên quàng khăn lụa thể hiện mong muốn mang đến những điều tốt đẹp cho hành trình của khách hàng.