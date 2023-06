Tại sao trên kính chắn gió ô tô luôn có dải chấm tròn màu đen?

Những chấm đen bao quanh kính chắn gió xe ô tô hay còn gọi là dải frit, là phần sơn gốm được sấy nóng và gắn chặt vào kính, không thể cạo hoặc bị bong tróc trong quá trình sử dụng. Nếu quan sát kỹ, người dùng có thể thấy, càng cách xa viền kính chắn gió, các chấm frit càng có kích cỡ nhỏ dần và có khoảng cách với nhau rõ ràng hơn.

Đây là cách đánh lừa thị giác, giúp người điều khiển ô tô khó nhận ra sự chuyển giao giữa màu đen của dải frit và kính, tránh bị phân tâm khi đang điều khiển xe, nhất là trong những điều kiện lái không lý tưởng do thiếu sáng hoặc ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết cực đoan.

Dải chấm tròn đen trên kính chắn gió ô tô còn đảm bảo sự ổn định giữa kính lái và khung xe, ngăn tia UV, kiểm soát nhiệt độ kính lái, bảo vệ mắt người điều khiển phương tiện. (Ảnh minh họa: Anycar)

Anh Minh Hải, thợ sữa chữa ô tô có tay nghề ở Hà Nội, tư vấn, chức năng đầu tiên của dải chấm tròn đen này là cân bằng nhiệt độ của kính lái. Do có màu đen nên dải frit hấp thụ nhiều nhiệt lượng hơn so với khả năng của kính chắn gió. Vì vậy, nhiều nhà sản xuất xe hơi đã bố trí một ma trận chấm frit ở phía sau gương chiếu hậu ô tô, giúp tăng khả năng che nắng cho hàng ghế trước.

Dải chấm tròn đen trên kính chắn gió ô tô cũng có thể tạo bề mặt ráp nhám giúp tăng diện tích bám dính của lớp keo, đảm bảo sự ổn định giữa kính chắn gió và khung xe.

Đặc biệt, với tác dụng ngăn tia cực tím (UV) từ ánh sáng và ánh nắng mặt trời, dải chấm tròn đen giúp bảo vệ sức khỏe của người lái và hành khách trên xe bởi tia UV là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về da như bị bỏng, rám nắng, lão hóa sớm và nghiêm trọng hơn là ung thư da, ung thư biểu mô tế bào vảy...Ngoài ra còn gây hại cho mắt như viêm giác mạc, đục thủy tinh thể.

Dải màu đen này cũng có vai trò quan trọng trong việc che giấu phần keo ở các khe hở kính, giúp bề ngoài xe lịch sự và đẹp hơn.

Dải chấm đen này còn giúp giảm thiểu biến dạng quang học làm méo hình ảnh do chênh lệch nhiệt độ, giúp người lái quan sát rõ hơn, đảm bảo điều khiển phương tiện an toàn dưới trời nắng nóng; Giúp người lái không bị chói mắt do ngược sáng và quan sát gương chiếu hậu trong xe tốt hơn.