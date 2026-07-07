Tài tử "Bỗng dưng trúng số" quỳ gối tri ân khán giả Việt, nói 1 câu về mẹ khiến nhiều người đồng cảm sâu sắc

Mở đầu chuỗi sự kiện ra mắt phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn Mẹ ơi, về nhà (Here I Am) là buổi giao lưu sau suất chiếu dành cho truyền thông. Tại đây, Lee Yi Kyung – gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn qua nhiều bộ phim và chương trình giải trí – cho biết điều khiến anh quyết định tham gia dự án không chỉ là câu chuyện về tình mẹ, mà còn là cảm giác cô đơn mà mỗi con người đều từng trải qua.

Nam diễn viên chia sẻ khi đọc kịch bản, anh đặc biệt đồng cảm với hành trình nội tâm của nhân vật Huy Hoàng. Trong quá trình ghi hình, bạn diễn Minh Hà cũng giúp anh cảm nhận rõ hơn tình mẫu tử mà bộ phim muốn truyền tải. Theo Lee Yi Kyung, chính những cảm xúc chân thật ấy đã khiến anh thêm gắn bó với dự án.

Không giấu được sự xúc động, nam diễn viên cũng thừa nhận thời gian qua anh ít có cơ hội liên lạc với gia đình. Vì vậy, anh hy vọng sau khi xem phim, khán giả sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ của mình.

"Nếu còn có thể, hãy về gặp mẹ và liên lạc với mẹ thường xuyên hơn. Tôi mong bộ phim sẽ lan tỏa thông điệp ấy", Lee Yi Kyung nói.

Bên cạnh tình cảm dành cho bộ phim, tài tử Hàn Quốc cũng bày tỏ sự yêu mến đối với con người Việt Nam sau thời gian làm việc tại đây. Điều khiến anh ấn tượng nhất là sự thân thiện, chân thành và nguồn năng lượng tích cực của người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ.

Tài tử xứ Hàn Lee Yi Kyung

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai Diễm Hạnh, diễn viên Minh Hà cho biết thử thách lớn nhất là rào cản ngôn ngữ khi làm việc cùng ê-kíp Hàn Quốc. Tuy nhiên, chính sự khác biệt ấy giúp cô học cách kết nối bằng cảm xúc thay vì lời nói. Theo Minh Hà, điều cô học được từ các diễn viên Hàn Quốc là sự tập trung tuyệt đối vào nhân vật. Chỉ cần thật sự tin vào vai diễn, cảm xúc sẽ tự nhiên hình thành.

Trong khi đó, Hoàng Yến Chibi đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau bốn năm vắng bóng. Nữ diễn viên cho biết cô tìm thấy nhiều điểm tương đồng với nhân vật Diễm My khi cả hai đều yêu ca hát và từng mang giấc mơ phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc. Để chuẩn bị cho vai diễn, Hoàng Yến Chibi dành ba tháng học tiếng Hàn nhằm hoàn thành các phân đoạn thoại cũng như thuận lợi hơn khi làm việc với ê-kíp quốc tế.

Từ trái qua: Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Minh Hà

Khép lại phần giao lưu, nhà sản xuất Ahn Chul Ho tiết lộ ê-kíp đã tính toán kỹ ngôn ngữ hình ảnh của bộ phim. Những phân cảnh tại Việt Nam sử dụng gam màu tươi sáng nhằm phản ánh nguồn năng lượng tích cực, tạo sự đối lập với bầu không khí ngột ngạt ở Hàn Quốc, qua đó làm nổi bật hành trình chữa lành của các nhân vật.

Theo ông, sự đối lập ấy được xây dựng với mong muốn truyền tải thông điệp rằng ngay cả khi cuộc sống tưởng như không còn hy vọng, con người vẫn có thể tìm lại ý nghĩa từ gia đình, đặc biệt là tình mẹ.

Diễn viên Trần Ngọc Vàng (trái) đến ủng hộ bộ phim

Ngay sau suất chiếu báo chí, đêm premiere tiếp tục thu hút sự quan tâm khi quy tụ nhiều nghệ sĩ như Tóc Tiên, Gil Lê, Xoài Non, Ái Phương, MisThy, Ngọc Thanh Tâm, Trần Ngọc Vàng, Lê Hạ Anh cùng nhiều khách mời.

Sau khi xem phim, diễn viên Lê Hạ Anh cho biết cô xúc động trước thông điệp về tình mẫu tử và giá trị của gia đình. Theo nữ diễn viên, điều khiến cô nhớ nhất là tình yêu Huy Hoàng dành cho mẹ nuôi, dù cả hai không có quan hệ huyết thống.

Ca sĩ Mai Quinn, người thể hiện ca khúc nhạc phim, cũng chia sẻ niềm vui khi lần đầu góp giọng cho một dự án điện ảnh và được đồng hành cùng bộ phim từ những ngày đầu.

Ca sĩ Mai Quinn

Điểm nhấn lớn nhất của đêm công chiếu đến từ Lee Yi Kyung. Trong suốt chương trình, nam diễn viên nhiều lần bước xuống khu vực khán giả để bắt tay, ôm người hâm mộ và chụp ảnh lưu niệm.

Không khí càng trở nên sôi động khi một khán giả hài hước chia sẻ cảm giác "thở phào" vì nhân vật của Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi không có những cảnh quay quá táo bạo. Màn tung hứng dí dỏm của nam diễn viên khiến cả khán phòng bật cười.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất diễn ra ở cuối chương trình, khi Lee Yi Kyung bất ngờ thực hiện nghi thức quỳ gối cúi chào truyền thống của Hàn Quốc để tri ân báo giới và khán giả Việt đã dành tình cảm cho bộ phim. Hành động khiêm nhường này nhận được những tràng pháo tay kéo dài và nhanh chóng trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc của buổi ra mắt.

Minh Hà

Mẹ ơi, về nhà kể câu chuyện về Huy Hoàng – một người Hàn Quốc bị bỏ rơi từ nhỏ nhưng được mẹ nuôi người Việt cưu mang. Sau khi mẹ qua đời, anh trở về tìm lại cội nguồn của bà và gặp Diễm My, cô gái Việt đang chật vật mưu sinh tại Hàn Quốc. Cùng với người bạn thân Park Ha, cả ba bước vào hành trình nhiều biến cố, đồng thời chữa lành những tổn thương và đi tìm ý nghĩa của gia đình.

Bộ phim được đạo diễn Yun Byung Ki thực hiện, với nhà sản xuất Ahn Chul Ho, biên kịch Kim Seong Tae và giám đốc hình ảnh Choi Yun Man – những tên tuổi từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình nổi bật của Hàn Quốc.

Mẹ ơi, về nhà do Studio Noum và Project A+ hợp tác sản xuất, phát hành tại Việt Nam bởi Lotte Entertainment và dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 10/7/2026.