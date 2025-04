Tài tử đào hoa nhất nhì showbiz "bỏ phố về đảo" tự mở quán cà phê làm ông chủ sống qua ngày

Rời showbiz về đảo làm ông chủ

Nhắc đến một trong những tài tử đào hoa bậc nhất showbiz Hàn, công chúng sẽ nghĩ ngay tới Lee Dong Gun. Theo đó, nam tài tử từ khi ra mắt cho tới nay, hẹn hò với khá nhiều mỹ nhân đình đám như: Han Ji Hye, Jiyeon, Jo Yoon Hee... nhưng tất cả đều kết thúc trong ồn ào.

Gần đây, sau thời gian ở ẩn khỏi làng giải trí, Lee Dong Gun bất ngờ gây chú ý khi quyết định "rời phố về đảo" tự mở và quản lý một cửa hàng cà phê trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Quán cà phê do chính anh chuẩn bị – mang tên Oasis 80 đã khai trương thử vào ngày 13/4 vừa qua, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình trở thành ông chủ.

Lee Dong Gun tự mở và quản lý 1 quán cà phê ở đảo Jeju

Trên trang cá nhân, Lee Dong Gun cũng tự đăng bài để quảng cáo cho cửa hàng cà phê: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến những đồ uống ngon và dịch vụ tốt khiến mọi người hài lòng". Đặc biệt, nam tài tử còn nhấn mạnh: "Sự kiện có thể được ghi hình và đoạn video này có thể được sử dụng cho mục đích phát sóng”, cho thấy khả năng quán cà phê sẽ xuất hiện trong các chương trình truyền hình sắp tới.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trong showbiz, Lee Dong Gun vẫn nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp. MC Lee Sang Min đã chia sẻ tin tức này trên trang cá nhân của mình: “Hôm nay, em trai đồng nghiệp của tôi – Lee Dong Gun khai trương thử quán cà phê tại Aewol, Jeju. Nếu có thời gian, mọi người hãy ghé qua nhé. Tôi cũng dự định sẽ đến thăm”. Kèm theo đó là hình ảnh mặt tiền quán cà phê và lời nhắn từ Lee Dong Gun, khiến cộng đồng mạng vô cùng tò mò và thích thú.

Quán cà phê của Lee Dong Gun vừa chạy thử hôm 13/4

Nam diễn viên Goo Bon Seung hài hước chia sẻ: “Người em tôi yêu quý – Lee Dong Gun nói rằng sẽ mở quán cà phê ở Aewol, Jeju, vậy mà giờ thật sự đã khai trương rồi. Có cả bể cá và một không gian trông như hồ bơi – mở quán hải sản chắc cũng hợp lắm đấy!”.

Theo đó, quán Oasis 80 không chỉ đơn thuần là nơi bán đồ uống mà còn là không gian hòa quyện với thiên nhiên Jeju, hứa hẹn thử nghiệm nhiều ý tưởng đa dạng. Một số fan thậm chí còn đoán rằng đây có thể trở thành một phức hợp văn hóa trong tương lai. Ngoài ra, những vị khách ghé quán trong ngày khai trương thử cũng sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến một buổi ghi hình chương trình truyền hình địa phương tại Jeju – một trải nghiệm thú vị và độc đáo.

Không chỉ mở quán cà phê, Lee Dong Gun còn tính tới chuyện mua nhà. Trong tập phát sóng ngày 13/4 của chương trình thực tế SBS “My Little Old Boy”, Lee Dong Gun chia sẻ về việc bắt đầu hành trình tìm kiếm ngôi nhà mới. Lee Dong Gun cho biết: “Tôi nghĩ đã đến lúc phải chuyển nhà rồi”. Anh nhắc đến con gái mình – bé Roa hiện đã vào tiểu học – và nói: “Tôi mong con bé thỉnh thoảng có thể đến chơi và ngủ lại nhà bố. Bây giờ con đã đến tuổi có thể làm điều đó rồi".

Nam tài tử tính mua căn nhà rộng hơn để thỉnh thoảng con gái sang chơi có thể ngủ lại

Lee Dong Gun chia sẻ thêm: “Ngôi nhà tôi đang sống hiện giờ chỉ phù hợp với một người. Tôi đã từng hứa rằng khi con bé lên 8 tuổi, sẽ cho con ngủ lại nhà bố một đêm”. Vì vậy, anh đang tìm một ngôi nhà mới nơi con gái có thể thoải mái đến chơi và ở lại. “Tôi muốn tạo một không gian cho con gái, vì vậy tôi đang xem nhà", Lee Dong Gun nói.

Tài tử đào hoa nhất nhì showbiz

Lee Dong Gun ra mắt công chúng vào năm 1998 với vai trò ca sĩ, nhưng tên tuổi anh chỉ thực sự vụt sáng khi chuyển hướng sang diễn xuất. Nhắc đến Lee Dong Gun, khán giả thế hệ 8x - 9x không thể nào quên được hình ảnh nam chính trong loạt phim đình đám như: Lovers in Paris, Sweet 18, hay When It's at Night .

Lee Dong Gun lần đầu được khán giả Việt biết tới qua thành công của phim "Chuyện tình Paris"

Gương mặt thư sinh, phong thái điềm đạm cùng lối diễn tự nhiên đã giúp anh trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng hàng triệu khán giả châu Á. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao, Lee Dong Gun bất ngờ vắng bóng sau sự ra đi thương tâm của em trai vào năm 2008. Sự việc như một cú đánh mạnh vào tâm lý nam diễn viên, khiến sự nghiệp anh chững lại trong một thời gian dài. Dù trở lại với vài dự án sau đó như: Marry Him If You Dare, The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop , nhưng Lee Dong Gun vẫn không lấy lại được ánh hào quang năm xưa.

Lee Dong Gun từng có mối tình ngọt ngào kéo dài nhiều năm với nữ diễn viên Han Ji Hye, và sau đó là Jiyeon (T-ara), người kém anh đến 13 tuổi. Mối tình với Jiyeon từng khiến truyền thông bùng nổ vì khoảng cách tuổi tác và phong cách đối lập – một người trưởng thành, điềm đạm và một thần tượng trẻ trung, sôi nổi.

Nam tài tử từng có mối tình với Han Ji Hye và Jiyeon

Thế nhưng, mối tình gây sốc nhất có lẽ là với nữ diễn viên Jo Yoon Hee. Họ bén duyên sau khi cùng đóng chung trong “The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop”, công khai hẹn hò rồi kết hôn chỉ sau vài tháng, cùng lúc đó, Jo Yoon Hee cũng xác nhận mang thai.

Ngỡ rằng sẽ là một cái kết viên mãn, nhưng năm 2020, cặp đôi tuyên bố ly hôn chóng vánh sau 3 năm chung sống, để lại vô vàn tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Cô con gái nhỏ được Jo Yoon Hee nuôi dưỡng. Sau ly hôn, Lee Dong Gun gần như biến mất khỏi làng giải trí.

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee kết hôn rồi nhanh chóng có con gái chung, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì tuyên bố ly hôn

Mãi đến năm 2023, Lee Dong Gun mới quay trở lại showbiz qua chương trình thực tế “My Little Old Boy”. Lần đầu tiên, anh mở lòng nói về cuộc sống độc thân, về nỗi cô đơn, và cả những day dứt sau đổ vỡ hôn nhân. Anh thừa nhận từng là một người chồng không đủ tốt, rằng những gì đã qua là bài học lớn nhất của đời mình.