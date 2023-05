Tài tử kiếm 1 triệu USD lúc 12 tuổi nhờ vai diễn đình đám rồi "chết vai", 32 tuổi sở hữu tài sản 110 triệu USD nhờ kinh doanh, không còn quan tâm tới danh tiếng

‏Daniel Radcliffe là nam diễn viên người Anh đã trở thành hiện tượng quốc tế với vai diễn Harry Potter trong bộ phim chuyển thể của tác giả J.K. Rowling. Anh tham gia trọn 8 phần của seri phim điện ảnh đình đám này. Tài tử sinh năm 1989 được cho là kiếm được 1 triệu USD cho phần phim đầu tiên khi mới chỉ 12 tuổi.

Daniel tiếp tục đóng vai chính trong tất cả tám phần phim trong loạt phim nổi tiếng. Sau khi seri phim dừng lại hồi năm 2011, Radcliffe bắt đầu bước vào một giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất.

Anh trở thành trường hợp điển hình trong thế giới điện ảnh vì bị "chết vai", không thể "thoát vai". Bởi dù Radcliffey vẫn luôn cần mẫn tham gia đóng kịch, đóng phim truyền hình và điện ảnh sau khi seri phim Harry Potter khép lại, nhưng người ta vẫn mãi chỉ nhớ đến anh với vai diễn Harry Potter.

Nhưng qua thời gian, Radcliffe bình thản trước sự nghiệp diễn xuất không thăng hoa của mình ở tuổi trưởng thành. Anh lựa chọn sống kín tiếng, đời tư không vướng scandal với khối tài sản khổng lồ từ công việc kinh doanh của mình. Mới dây, 'cậu bé phù thủy' Daniel Radcliffe đã chào đón con đầu lòng với bạn gái lâu năm - nữ diễn viên Erin Darke.





Daniel Radcliffe dạo phố cùng con nhỏ

Khối tài sản khủng từ nghiệp diễn xuất, quảng cáo thương hiệu, sản xuất phim ảnh và hơn thế nữa

‏Sau sự thành công vang dội của loạt phim Harry Potter, Daniel Radcliffe vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau trong cả phim độc lập và phim bom tấn. Một số dự án phim đáng chú ý của anh ấy ở giai đoạn này bao gồm phim kinh dị "The Woman in Black", phim hài lãng mạn "What If" và bom tấn "Phi vụ thế kỉ 2."‏

‏Anh cũng đóng vai chính trong bộ phim độc lập nổi tiếng "Swiss Army Man", bộ phim đã mang lại cho anh nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Ngoài các vai diễn trong các bộ phim, Daniel Radcliffe còn kiếm được tiền từ việc xuất hiện trên các nền tảng truyền hình và phát trực tuyến. Năm 2018, anh đóng vai chính trong loạt phim hài "Miracle Worker" của đài TBS, đóng vai một thiên thần cấp thấp được giao nhiệm vụ đáp lại những lời cầu nguyện của con người.‏

‏Ngoài mảng diễn xuất, Daniel Radcliffe đã tham gia nhiều lĩnh vực sáng tạo khác. Anh đã viết một số bài báo cho các thời báo nổi tiếng như The Guardian và The New York Times, chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm cá nhân về các chủ đề khác nhau. Anh cũng đã thử sức mình với thơ ca, xuất bản tác phẩm trên các tạp chí văn học.‏

‏Ngoài lĩnh vực sáng tạo, Radcliffe cũng thể hiện sự quan tâm đến công nghệ. Anh đã đầu tư vào nhiều công ty khởi nghiệp khác nhau và là người lên tiếng ủng hộ việc thúc đẩy sự đa dạng và toàn diện trong ngành công nghệ. Vào năm 2018, anh thậm chí đã phát biểu tại hội nghị Web Summit ở Lisbon, chia sẻ những hiểu biết của mình về sự giao thoa giữa công nghệ và giải trí.‏

‏Là một người nổi tiếng, Daniel Radcliffe đã được nhiều thương hiệu tiếp cận để quảng cáo sản phẩm Năm 2010, anh là gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng cáo trang phục của Gap. Anh cũng đã đóng vai chính trong một chiến dịch quảng cáo và hợp tác với Converse ra mắt một dòng giày phiên bản giới hạn.‏

‏Bên cạnh đó, Daniel Radcliffe còn là đại sứ thương hiệu cho hãng đồng hồ Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre từ năm 2014, quảng bá đồng hồ của công ty và xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo khác nhau. ‏

‏Sự nghiệp sản xuất của Daniel Radcliffe bắt đầu vào năm 2012 khi anh thành lập công ty riêng mang tên "Kill Your Darlings". Kể từ đó, anh đã sản xuất một số bộ phim, bao gồm "The Woman in Black", "Horns", "What If" và "Swiss Army Man".‏

‏Sản xuất có thể là một công việc sinh lợi lớn, và thành công của Radcliffe trong lĩnh vực điện ảnh đã cho phép anh đảm nhận công việc sản xuất bên cạnh công việc diễn xuất của mình. Là một nhà sản xuất, Radcliffe chịu trách nhiệm giám sát quá trình sản xuất một bộ phim từ đầu đến cuối. Điều này bao gồm mọi thứ, từ việc thuê đạo diễn và diễn viên, cho đến đảm bảo các vấn đề tài chính và quảng bá bộ phim.‏

Thoải mái tận hưởng cuộc sống xa hoa với khối tài sản trăm triệu USD

‏Với các nguồn thu nhập dồi dào, Daniel Radcliffe đã thực hiện một số khoản đầu tư bất động sản khôn ngoan. Năm 2008, anh mua một căn hộ sang trọng ở New York với giá 4,8 triệu USD, sau đó bán có lãi ở mức giá 5,3 triệu USD. Đến năm 2009, anh tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư bất động sản của mình lên 3 căn hộ, với tổng giá trị là 16,5 triệu USD.‏

‏Một trong số đó là một bất động sản tuyệt đẹp trị giá 4,29 triệu USD, cũng có sẵn để cho thuê thông qua với giá 19.000 USD một tháng. Căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm này có phòng tập thể dục và hồ bơi cùng các tiện nghi khác.‏

‏Daniel Radcliffe thích đi du lịch và được biết đến là người có những kỳ nghỉ xa hoa đến những địa điểm kỳ lạ trên khắp thế giới. Năm 2011, trong khi tạm nghỉ quay phần cuối của loạt phim Harry Potter, anh đã đến Argentina, dành thời gian học tiếng Tây Ban Nha và khám phá đất nước này.‏

‏Tiếp theo, vào năm 2014, Radcliffe đã tạm nghỉ đóng phim 6 tháng để đi du lịch khắp thế giới cùng bạn gái Erin Darke. Họ đã đến thăm các quốc gia như Nhật Bản, Úc và Nam Phi, cập nhật chuyến đi của họ trên mạng xã hội. Tài tử Harry Potter đã chia sẻ về việc du lịch đã mở rộng tầm nhìn của anh và mang đến cho anh những quan điểm mới về cuộc sống như thế nào.‏

‏Mặc dù Daniel Radcliffe không được biết đến là một người đam mê xe hơi, nhưng anh vẫn có những chiếc xe đáng chú ý trong gara nhà mình. Một trong số đó là chiếc Mercedes-Benz SLS AMG - một chiếc xe thể thao kiểu dáng đẹp và mạnh mẽ với mức giá lên tới 200.000 USD.‏

‏Cùng với đó là chiếc Lamborghini Huracán, trị giá lên tới 213.000 USD. Và cũng không thể không nhắc tới mẫu xe BMW X5 Competition trị giá 105.100 USD của anh.‏

‏Bên cạnh việc dành tiền vào biệt thự, xe hơi và du lịch, Daniel Radcliffe luôn đóng góp từ thiện bất cứ khi nào có thể. Năm 2013, anh tiết lộ với The Guardian rằng mãi đến năm 19 tuổi, anh mới ý thức được mình có nhiều tiền như thế nào. Và cũng nhấn mạnh rằng trao trả lại là "điều quý giá nhất" mà anh ấy làm với tài sản của mình.‏

‏Daniel không chỉ quyên góp tiền bạc mà cả thời gian của mình để làm từ thiện. Anh hiện là phó chủ tịch của nhà tế bần dành cho trẻ em Demelza, một tổ chức hỗ trợ trẻ em bị bệnh nan y.‏