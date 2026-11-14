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Tài xế ô tô đấm, đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy sau va chạm ở Tây Ninh

| | Xã hội

Người đàn ông nằm dưới đường, không phản kháng nhưng vẫn bị tài xế ô tô đá liên tiếp vào đầu sau va chạm giao thông, video vụ việc gây bức xúc trên mạng xã hội.

Sáng 14/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một tài xế ô tô điện hành hung người đi xe máy sau va chạm giao thông, khiến nhiều người bức xúc.

Tài xế ô tô đấm, đá liên tiếp vào đầu người đi xe máy. (Ảnh cắt từ clip).

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tối 13/11 tại khu phố Hiệp Tân, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Theo hình ảnh trong video, sau va chạm giao thông tại một giao lộ có đèn tín hiệu, tài xế ô tô điện xuống xe, lao đến hành hung người đàn ông đi xe máy.

Đáng chú ý, dù nạn nhân đã nằm dưới đường, không có hành động chống trả nhưng tài xế ô tô vẫn dùng chân đá liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu người này. Ở một video khác, tài xế này còn đấm liên tục vào mặt vào người đàn ông.

Chứng kiến sự việc, những người có mặt tại hiện trường nhanh chóng chạy đến can ngăn.

Sau khi nắm thông tin, Công an phường Thanh Điền đã mời tài xế ô tô và người đi xe máy đến trụ sở làm việc, lấy lời khai để xác minh vụ việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

* Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Tuệ Lâm/VTC News

VTC News

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