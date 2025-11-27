Tài xế ô tô không thắt dây an toàn, cầm dao "hổ báo" trên cao tốc

Ngày 27-11, thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông), đội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mời làm việc đối với tài xế xe tải cầm dao tự chế, thò đầu ra ngoài cửa xe trên đường cao tốc hướng Cần Thơ - TP HCM.

Tài xế xe tải cầm dao hăm dọa một phương tiện chạy song song đang quay clip

Trước đó, ngày 25-11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 44 giây, ghi lại tài xế xe tải biển số TP HCM chạy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, hướng từ Cần Thơ đi TP HCM.

Khi đến đoạn thuộc xã Tân Phú, giáp ranh xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp), xe tải vượt lên áp sát chiếc xe khác có người đang quay clip.

Lúc này, tài xế xe tải hạ kính xuống, dùng tay trái chỉ vào người quay clip, còn tay phải cầm dao tự chế và thò đầu ra ngoài đe dọa. Đáng chú ý, tài xế không thắt dây an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện.

Sau khi đoạn clip xuất hiện, nhiều người bình luận bày tỏ ý kiến bất bình bởi hành vi của tài xế xe tải gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện khác đang chạy trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.



