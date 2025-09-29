Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài xế xe khách chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải khai gì?

29-09-2025 - 16:44 PM | Xã hội

Tại cơ quan công an, tài xế xe khách "chèn ép" xe tải ở đường Vành đai 3 trên cao khai cả hai không mâu thuẫn gì, do khuất tầm nhìn dẫn đến va chạm.

Ngày 29-9, Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội đã xác minh danh tính 2 tài xế liên quan vụ xe khách chèn ép xe tải ở đường Vành đai 3 trên cao.

Tài xế xe khách chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải khai gì?- Ảnh 1.

Thời điểm 2 xe va chạm với nhau trên đường Vành đai 3. Ảnh: Gif

Theo Công an Hà Nội, 20 giờ 56 phút ngày 26-9, anh N.X.N. (SN 1996, trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 29H-271.xx đi ở đường Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch - cầu Thăng Long. Khi tới khu vực phường Đông Ngạc, xe tải xảy ra va chạm với ô tô khách mang 11H-007.xx do anh N.G.K. (SN 1980, trú tại phường Tân Giang, Cao Bằng) điều khiển đi cùng chiều. Cú va chạm khiến 2 ô tô bị hư hỏng.

Tại cơ quan công an, cả hai tài xế khai nhận không có mâu thuẫn mà nguyên nhân dẫn đến va chạm là do tài xế xe khách khi đánh lái bị khuất tầm nhìn.

Qua kiểm tra, hai người này không vi phạm ma túy và nồng độ cồn.

Trước đó, vào tối 26-9, trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao (đoạn thuộc phường Đông Ngạc, TP Hà Nội), xe khách biển số 11H-007.xx có hành vi chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải biển số 29H-271.xx. Tình huống trên được camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi nhận.

Cục CSGT đánh giá qua video clip có thể thấy thái độ vô pháp, coi thường tính mạng, sức khỏe, tài sản của lái xe khách, khi tài xế này cố tình điều khiển xe chèn ép, lấn làn dẫn đến va chạm với xe tải chạy cùng chiều. Dù không biết trước đó giữa 2 tài xế có mâu thuẫn gì, nhưng cách hành xử trên đường của tài xế xe khách là không thể chấp nhận được, có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.

Để ngăn chặn những vi phạm trên trong tương lai, Cục CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp vận tải (nhà xe, hợp tác xã…) có tài xế vi phạm hoặc gây tai nạn từ những hành vi coi thường pháp luật, coi nhẹ sức khỏe, tính mạng con người.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

