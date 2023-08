Tải xuống tệp lạ, tài khoản ngân hàng tự trừ tiền

Cô gái tên Zheng, sống ở thị trấn Baita, huyện Xianju, Trung Quốc đang xem phim, đột nhiên nhận được một liên kết lạ từ một ai đó. Vì tò mò, cô Zheng đã nhấp vào liên kết này và tải xuống một tệp có tên APP màu cam. Sau khi tải xuống, cô phát hiện ra rằng tệp APP này cần lấy thông tin cá nhân và album ảnh của điện thoại. Cô Zheng đã nghi ngờ và định gỡ tệp vừa tải xuống.

Không ngờ, một lúc sau, cô thấy tài khoản ngân hàng của mình bị trừ 6.800NDT (khoảng 22 triệu đồng). Cô hoảng loạn và ngay lập tức gọi điện báo công an. Sau đó, công an vào cuộc và thực hiện nghiệp vụ của mình. Công an đã phải tra ngược lại các đường link liên kết để tìm ra kẻ lừa đảo. Sau 48 giờ đồng hồ, công an đã tìm ra manh mối, bắt giam kẻ lừa đảo và hướng dẫn cô Zheng nhận lại số tiền.

Không chỉ cô Zheng mà nhiều người khác đã gặp phải trường hợp tương tự. Do đó, công an đã phải ngay lập tức phát đi cảnh báo. Cụ thể, công an yêu cầu không kích vào liên kết lạ, kẻ lừa đảo sử dụng nhiều phương pháp, chẳng hạn như đưa ra các nội dung hấp dẫn trên mạng xã hội, diễn đàn và các nền tảng khác hoặc gửi liên kết thông qua tin nhắn và email riêng tư khiến nhiều người tò mò rồi tuy cập.

Cùng với đó, việc truy cập vào đường link lạ giúp những kẻ lừa đảo dễ dàng ăn cắp thông tin cá nhân. Khi nạn nhân nhấp vào liên kết, họ sẽ tải xuống một tệp, thư mục chứa đầy vi-rút xâm nhập điện thoại di động của nạn nhân và lấy nhiều thông tin cá nhân khác nhau trên điện thoại di động.

Nguy hiểm hơn, việc truy cập vào đường link lạ giúp những kẻ lừa đảo thực hiện hành vi đe dọa tống tiền. Cụ thể, sau khi có thông tin cá nhân của nạn nhân, kẻ lừa đảo sẽ dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp và các thủ đoạn khác để buộc nạn nhân phải trả tiền chuộc, nếu không sẽ tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thực hiện các hành vi đe dọa khác.

Điển hình như vụ việc của cô Zhou từ thị trấn Zhongping, huyện Wengan, Trung Quốc, nhận được một liên kết lạ trên QQ từ một người ở gần đó. Cũng do tò mò, cô đã nhấp vào liên kết này và tải xuống một video.

Một lúc sau, cô nhận được cuộc gọi nói rằng album ảnh và thông tin sổ địa chỉ của cô đã được sao lưu, đồng thời gửi album ảnh và thông tin sổ địa chỉ mà kẻ lừa đảo lấy được cho cô Zhou qua ảnh chụp màn hình QQ để yêu cầu cô chuyển tiền chuộc, nếu không tất cả thông tin cá nhân của cô sẽ bị phát tán.

Nghĩ đến một số hình ảnh riêng tư trong album, cô vô cùng hốt hoảng và gọi điện cho công an nhờ sự giúp đỡ. Công an vào cuộc và giúp cô xử lý vụ việc. Nhờ có công an, cô đã không mất tiền và giữ kín được thông tin cá nhân của mình.

Theo đó, công an khuyến cáo không click vào các đường link lạ. Nếu nhận được đường link từ người lạ hoặc trang web lạ, tốt nhất người dùng không nên nhẹ dạ cả tin click vào để không bị dẫn đến trang web độc hại.

Bên cạnh đó, người dùng không tải các tệp, thư mục trên mạng xuống một cách bừa bãi. Nếu không chắc chắn về nguồn gốc hoặc nội dung của tệp, tốt nhất không nên tải xuống hoặc mở tệp đó một cách bừa bãi để tránh tải xuống tệp có thể chứa phần mềm độc hại.

Đặc biệt, mọi người cần thực hiện các bước bảo mật thông tin cá nhân. Không tự ý nhập thông tin cá nhân vào bất kỳ trang web không đáng tin cậy nào và không tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho người lạ.